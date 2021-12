Tartalmas és sokszínű programot – horgászversenyt és környezetvédelmi napot – rendezett a közelmúltban a tiszalöki Új Élet Horgász és Környezetvédelmi Egyesület a Kenyérgyári-holtágnál. A különleges napról Papp Ferenc, a civil szervezet titkára tájékoztatta lapunkat.



Köd uralkodott a tájon



– Ebben a formában először rendeztük meg ezt a horgász és természetvédelmi szakmai napot. Tavaly ugyanis már a házigazdái voltunk a Kenyérgyári-kupának, a páros csónakos pergetőversenynek, s azt a megmérettetést bővítettük ki az idén különböző programokkal, ugyanis nyertünk rá másfél millió forint támogatást. Sajnos, az időjárás megkeserítette a nagy volumenű rendezvényünket, mert egész nap köd uralkodott a tájon.



– Tizenöt csapat nevezett a páros pergetős csónakos versenyre, ami 8 órakor el is kezdődött. A térség számos településéről jöttek versenyzők, többen érkeztek Nyíregyházáról, de volt mátészalkai induló is. Ezen nincs mit csodálkozni, sok horgász szeret versenyezni, a vérében van a versenyzés szenvedélye. A horgászok többségének egy-egy megmérettetés nagyobb kihívást és motivációt jelent, mintha csak tét nélkül üldögélne a tóparton – mesélte Papp Ferenc.



A horgászat rejtelmei



– A versenyzők tehát megkezdték a pergetést, 9 órakor pedig az egyesület közeli telephelyén kialakított előadóteremben dr. Legány András biológus, környezetvédelmi szakember tartott a telelő madarakról egy tájékoztatót. Utána egy neves horgász, Kálló Kornél feederspecialista és szakíró a finomszerelékes horgászat titkairól mondta el gondolatait. Őt követte Jurkó Attila távdobó Európa-bajnok és világcsúcstartó, aki felidézte a távdobóbajnoksági élményeit, s beavatta az érdeklődőket a feederbotos horgászat rejtelmeibe is. Délben Gömze Sándor polgármester és Biri Imre, a megyei horgász szövetség elnökségi tagja, valamint Sepsi István, az egyesület elnöke köszöntötte a környezetvédelmi nap résztvevőit.



– Az ebédre felszolgált finom falatok után Erdei Attila többszörös feeder- és finomszerelékes világbajnok tartott színvonalas előadást a vendégeknek, majd készségesen válaszolt a felvetődött kérdésekre is – foglalta össze a nap eseményeit Papp Ferenc. – A páros pergetőverseny 14 órakor fejeződött be. Az összesítés után kihirdettük a végeredményt. A versenyzők fogtak csukát, süllőt, kősüllőt, csapósügért, de még egy busát is, igaz, annak a hátába akadt a villantó. Ami már inkább érdekes, hogy szájba akasztva fogtak egy 6 kilogrammos pontyot is, ­valószínűleg a hal rámozdult a szája előtt elhúzott horogra.



A végeredmény



1. hely: CsoTa Legend Team (Csomós Krisztián-Takács István), 2. hely: Favorite Team (Keszkés Csaba-Tanyik Zoltán), 3. hely: Bridle Fishing Team (Görög Ferenc-Ifj. Görög Ferenc).