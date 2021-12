"Hosszabb távollét után ma 6 órakor értünk haza. 16 fok volt a lakásban, mert letekertem a fűtést. Felvettem, de nem történt semmi. Felhivtam a Nyírtávhő hibabejelentőjét, hogy esetleg holnap ki tudnának-e jönni megnézni mi a baj. Erre azt a választ kaptam, hogy akár ma is! 20 perc alig telt bele már itt is voltak! Nagyon aranyosak voltak, azt mondták, nem én rontottam el, egyszerűen csak már túl öreg volt a szelep! Meg egyszer nagyon nagyon köszönöm nekik, hogy karácsonykor is a mi jól-létünkért dolgoznak!"



Forrás: Nyíregyen Hallottam