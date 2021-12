A beoltottak száma 6 232 575 fő, közülük 5 945 349 fő már a második oltását is megkapta, 3 114 011 pedig már a harmadik oltást is felvették. 1985 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 230 385 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 132 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 38 028 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 054 288 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 138 069 főre csökkent. 5527 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 501-en vannak lélegeztetőgépen. A hétfői laboradatok szerint már 15 omikron esetet igazoltak és további omikrongyanús mintákat vizsgálnak. A szülők számára folyamatosan nyitva a regisztrációs és az időpontfoglaló honlap az 5-11 éves gyermekek oltásához.

Megyénkben 24 óra alatt 227 új fertőzöttet regisztráltak, így az összes koronavírussal fertőzött száma 62700.

Magyarországon is már jelen van az omikron vírusvariáns, ezért továbbra is kérjük a beoltatlanokat, hogy vegyék fel az oltást, mert minden variánssal szemben nagyobb az esély az oltással, mint anélkül. A korábban oltottakat továbbra is a megerősítő oltás felvételére kérjük, hiszen az ismét 80-90%-a emeli a védettséget.

