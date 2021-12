– Ahogy az előző évben, úgy az idén is a fiókkönyvtár látogatói, gyerekek, családok, tanító nénik, anyukák, apukák, nagymamák és nagypapák vállalták a felolvasást. Jól ismerik ugyan az intézményünket, de a manókkal még nem találkoztak, hiszen ezek az apróságok azonnal kővé válnak, ha megpillantja őket egy ember. Erről és sok más legendáról, kalandról hallhatnak azok, akik meghallgatják az olvasók előadását. Csodálatos mesék születtek, amelyek hangulatukban tökéletesen illenek az adventi ünnepváráshoz, érdemes tehát meghallgatni a történeteket, hiszen lesz itt szó varázslatról, eltűnt levelekről, megkerült mesekönyvről, takarításról, mindent látó öreg manókról, az igazi ajándékról, barátságról és egymásra figyelésről is – árulta el a fiókkönyvtár vezetője. B. Mikula Edit további remek hírekkel is szolgált.