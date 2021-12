Az interneten azok a szülők foglalhatnak 5 évnél idősebb, de 12 évnél fiatalabb gyermeküknek oltási időpontot, akiknek van érvényes regisztrációjuk. A gyerekeket az erre kijelölt kórházi oltópontokon és a házi gyermekorvosoknál oltják majd, erről a szülő dönt. A jövő héten érkező 138 ezer adagos vakcinaszállítmány várhatóan 69 ezer gyermek oltását teszi lehetővé december 15-étől.

– Aki az 5–11 év közötti gyermekét a háziorvosi rendelőben szeretné oltatni, annak is kell regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu oldalon, de a gyermekorvos fog időpontot adni az oltásra, vagyis az EESZT-ben nem kell időpontot foglalni – hangsúlyozta lapunknak dr. Kántor Irén, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének vezetőségi tagja. A gyermekorvos elmondta: egy ampullában tíz gyermek oltásához szükséges vakcina lesz, így ennek megfelelően egy ampullára tíz gyermeket kell szervezniük.

– Mivel korábban már jeleztük a szülőknek, hogy a rendelőben is felvehető a kimondottan ennek a korosztálynak készült vakcina, van előzetes jelentkező – tudtuk meg a nyíregyházi doktornőtől.

Már lehet regisztrálni a gyerekek oltására

Szerdától lehet regisztrálni az 5–11 éves gyerekeket koronavírus elleni oltásra, több olvasónk is jelezte, az közel sem olyan egyszerű, mint ahogy elsőre tűnik. – Azt hittem, elegendő a gyerek tajszámát és más személyes adatait az EESZT-ben rögzíteni és kész, azonban kiderült, hogy nincs jogosultságunk a regisztrációra – osztotta meg lapunkkal a tapasztalatait Tóth László, majd az édesapa elmondta, mi is a szülő teendője: a központi telefonszámot hívta, és ott kapott tájékoztatást.

– Ami a leginkább meglepett, hogy a 6 éves gyerekemnek külön e-mail címet kellett „gyártani”, ugyanis az én elektronikus levélcímem nem használható, mert erről már regisztráltam, saját magam. Az első lépés ugyanis az, hogy a vakcinainfo.gov.hu oldalon egy érvényes, de oltási regisztrációhoz korábban még nem használt e-mail címmel kell bejelenteni a gyermeket a rendszerben. Mint kiderült, erre válaszértesítést nem fogunk kapni sem most, sem később. Ezután választhatunk, hogy kórházi oltóponton vagy a gyermekorvosi rendelőben szeretnénk-e beoltani a csemeténket. Mi a helybeli kórházat választottuk, mert nagyon kedvezőek a tapasztalataink az oltópontokkal. Ám az időpontfoglalással még várnunk kell, kb. 4-5 nap múlva ugyanott, ahol mi felnőttek is kértük, a www.eeszt.gov.hu/hu/covid-oltas-idopontfoglalas oldalon lehet időpontot foglalni a 6 éves fiamnak – sorolta a nyíregyházi apuka. Elmondta, megkérdezték, hogy akar-e másik gyereket is felíratni, mert ahhoz újabb regisztráció szükséges, egyszerre a testvéreket nem lehet bejelenteni és nekik időpontot foglalni.

– Aki az 5–11 év közötti gyermekét a háziorvosi rendelőben szeretné oltatni, annak is kell regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu oldalon, de a gyermekorvos fog időpontot adni az oltásra, vagyis az EESZT-ben nem kell időpontot foglalni – hangsúlyozta a doktornő, aki elmondta, egy ampullában tíz gyermek oltásához szükséges vakcina lesz, így ennek megfelelően egy ampullára tíz gyermeket kell szervezniük.

– Csak ezt követően adunk időpontot. Mivel korábban már jeleztük a szülőknek, hogy a rendelőben is felvehető a védőoltás, van előzetes jelentkezés, így ha megérkezik és átvesszük a kimondottan ennek a korosztálynak készült vakcinát – ez várhatóan december 15-étől indulhat –, elkezdhetjük az oltások beadását. És folyamatosan az igények alapján adjuk majd az időpontokat – tette hozzá a házi gyermekorvos, aki nyomatékosította, az oltás nem erőszak, a szülő döntése.

– Gyermekorvosként a tudományos érvekre hivatkozva és a tapasztalatokat látva úgy vélem, a felelős döntés az, ha kérik a vakcinát. A gyerekek a második adagot minimum 21 nap elteltével kapják meg, a szülői hozzájárulási nyilatkozat kitöltése minden esetben kötelező. Az ellenanyagszinttel rendelkező gyermek is beoltható, s az igazoltan Covid-fertőzésen átesett gyermek is megkaphatja a teljes gyógyulást követően 3 hónap múlva a vakcinát. – Ahogy a felnőtteknél, a gyerek esetében is lesz az oltás beadása után egy 20-30 perces megfigyelési időszak – említette dr. Kántor Irén.

