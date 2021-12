Épp jókor voltak csütörtök délelőtt az észt parlament észt–magyar baráti csoportjának tagjai a Kállay-házban, hiszen nemcsak a Mikulással találkoztak, de vidám óvodásokkal is, akik szebbnél szebb dalokkal lepték meg a Télapót, s egyben őket is. A négytagú delegáció, miután két napot Budapesten töltött, dr. Tilki Attila ország- gyűlési képviselő meghívására megyénkbe látogatott, s mielőtt elindultak Fehérgyarmat térségébe, hogy megismerkedjenek a vidéki Magyarországgal, Nyíregyházán is körülnéztek.