– Nem szabad lemondanunk a vidékről, a falvainkról, ugyanis ezt később nem hozhatjuk helyre. A vidéken épített közösségi házakkal lehetőséget teremtünk a falvakban a közösségépítésre. Szeretnénk megmutatni a fiataloknak, hogy van értelme az ország vidéki területein építeni a karriert, az egzisztenciát – mondta Kiss András, Az Itthon, Szülőföldön, Fiatalon Egyesület alapító tagja, megyei képviselő pénteken Nyírtasson, az egyesület új közösségi házának átadóünnepségén.

Jenei Erzsébet, a település polgármestere kiemelte, a közösségi ház egy régi épület, de szeretnék felújítani a hasonló építményeket, és megőrizni őket az utókornak.

– Most nemcsak egy épületet mentettünk meg, hanem munkahelyet és a fiataloknak egy találkozóhelyet is teremtettünk, ami a jövőben számos közösségépítő rendezvénynek adhat majd otthont – hangsúlyozta a polgármester.

Az eseményen jelen volt dr. Seszták Miklós, a térség országgyűlési képviselője, aki szerint lehetetlen nem létezik, s közös erővel kimagasló eredményeket érhetnek el a közösségek.

Román István kormánymegbízott hangsúlyozta: üdítő, hogy sok fiatal vett részt a rendezvényen, ugyanis a közösségi ház azért újult meg, hogy utat mutasson számukra.

– Gyönyörűen sikerült felújítani az épületet. A közösségi civil munka nagyon fontos az ország vezetésének, ezért is támogattuk ezt a beruházást. A településen és környékén óriási igény volt egy egy ilyen közösségi központra. Ez egy találkozópont lehet a jövőben a határon túli ifjúságnak is, hiszen a felvidéki, kárpátaljai és erdélyi fiatalok is igénybe vehetik a közösségi házat – ezt már Szalay-Bobrovniczky Vince civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár mondta el a jelenlévőknek.

Fellendítenék a vidéket

Az épület mintegy 30 millió forintból, kívül-belül megújult: kicserélték a nyílászárókat, új tetőszerkezetet és friss festést kapott az épület, melynek teraszát impozáns faragott fa korlát díszíti. – Fontos nap ez a mai, ugyanis több kormányzati célkitűzés gyakorlati megvalósulását is láthatjuk – kezdte köszöntő beszédét Gaál Gergely miniszteri biztos. – Az egyik ilyen a közösségépítés, mi valódi, élő közösségekben gondolkozunk, nem csupán „virtuálisan” létezőkben. A másik fontos cél a határon túli nemzetegyesítés, melynek egyik zászlóvivője az Itthon, Szülőföldön, Fiatalon Egyesület. A harmadik a magyarság keresztény gyökereinek megőrzése, melyet a történelmi egyházak képviselői jelenlétükkel is igazolnak. Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk felemelni a magyar vidéket, aminek egy kiemelt programja a Magyar Falu Program – ismertette a fontosabb kormányzati célokat a miniszteri biztos.

– Néhány hete szülővárosomban, Zalaegerszegen jártam, és óriási élmény volt megtapasztalni, micsoda változáson ment keresztül a fiatalok élete, milyen virágzó és kiterjedt társadalmi életet élnek – osztotta meg élményeit Ekler Gergely családokért felelős stratégiai államtitkár. Hozzátette: Nyírtasson is látszik ez az erő, s láthatunk valamit, ami az ifjúságért épült. – Azért dolgozunk, hogy a fiataloknak lehetőséget teremtsünk, ezért vezetik be a 25 év alattiak adómentességét, és ezért születtek az egyéb családbarát intézkedések is. Mindegy, hol vagyunk, az egyik legfontosabb, hogy az ifjúságnak biztosítsuk a stabil jövőt – hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Közös gondolkodás a sikerért

Az átadóünnepségre ellátogatott Hollik István országgyűlési képviselő is, aki szerint a helyi közösségeknek is lehet óriási ereje. – A szülőfalum, Nagymaros egy 4500 lelkes település, de van fúvószenekara, gyermek fúvószenekara, férfi, női, illetve gyermekkórusa. Jó tudni, hogy egy kis településnek is ilyen erős közössége lehet. Ma Nyírtasson adjuk át a nagy egész újabb építőkövét, s bár ezek apró eredmények, egy olyan ország képét rajzolják meg, ami előre halad és van jövője. Azonban a jövő a helyi fiatalokon is múlik – tette hozzá Hollik István.

Az Itthon, Szülőföldön, Fiatalon Egyesület másik megálmodója, Székelyföld szenátora, Antal Lóránt is jelen volt az eseményen, aki a határon túli együttműködésekről és civil munkáról beszélt a jelenlévőknek. – Az erdélyi magyarságot képviselő és a hazai ifjúsági szervezetek együttműködése az elmúlt években nagyon megerősödött, amiért nagyon sokat tesz az egyesület. A közösségi ház is ennek a munkának az egyik bizonyítéka, s egy olyan hely lesz, ahol kibontakozhatnak a fiatalok. Nekik azt üzenem, jöjjenek el ide, osszák meg egymással és az idősebbekkel a gondolataikat, mert a szabad véleménynyilvánítás a siker egyik kulcsa – tanácsolta a székelyföldi szenátor. Az átadóünnepség zárlataként Szocska Ábel, a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye megyéspüspöke megszentelte a közösségi házat. A nagyszabású rendezvény Kisvárdán folytatódott, ahol a külhoni képviselői osztották meg a résztvevőkkel ünnepi gondolataikat, az Itthon, Szülőföldön, Fiatalon Akadémia előtt.