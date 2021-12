Ezt követően dr. Vinnani Győző a következőket üzente a tanodásoknak: – A társadalmi felemelkedés egyik legfontosabb tényezője a tanulás, általa értékesebb ember lehet mindenki.

A folytatásban a tanodák működtetésért is felelős Bodnár-Szabó Ildikó, az egyházmegye szociális irodájának vezetője adott hangot örömének, mert bár kezdetben 700 ezer forintos adományról tudtak, de ettől is több lett. és még mindig bővül.

– Olyan ajándékokat oszthatunk ki, amelyek életre szóló élményt adnak. Ezek a gyerekek ilyen értéket még nem tartottak a kezükben a karácsonyfa alatt – mondta el. Az ünnepséget az ajándékok kiosztása előtt Szabó B. Sándorné, a tanoda szakmai vezetőjének kiegészítése zárta. Mint kiderült, a tartós élelmiszert, édességet, a tisztítószereket már kiosztották, a cipősdoboz-akció keretében is sok felajánlás érkezett, de a fejlesztő játékoknak azért is örül, mert az ünnep idején, de utána is az egész család leülhet egy közös játékra és beszélgetésre.

MJ