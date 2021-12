– Karácsonyig meghaladta a 350 ezret a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház tagintézményeiben beadott oltások száma. Az ünnepek után is igénybe veszi a lakosság valamennyi oltási lehetőségünket. Azt látjuk, hogy az első és a második ismétlő, valamint a harmadik emlékeztető oltásokra is egyre többen jelentkeznek – mondta az M1 Híradójának kérdésére válaszolva dr. Szondi Zita.





Januári akciónapok



A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója kifejtette: – Jelenleg a regisztráltak oltását végezzük, akik időpontfoglalással érkeznek, januárban azonban ismét lesznek olyan akció­napok, amikor regisztráció és időpontfoglalás nélkül is várjuk azokat, akik szeretnék felvenni a koronavírus elleni vakcinát. Minden héten csütörtökön, pénteken és szombaton meghatározott időkeretben jöhetnek majd az oltakozók.

– Azt láttuk, hogy a kampányidőszakban emelkedett az első oltást kérők száma, most ismét visszaesés tapasztalható, a legtöbben az emlékeztető oltás miatt érkeznek az oltópontjainkra. A telephelyeinken naponta meghirdetünk 400 emlékeztető oltásra helyet és körülbelül ugyanennyit első oltásra is, ez utóbbiak nem fogynak olyan jól – jegyezte meg a főigazgató.

Beszélt arról is, hogy egyre magasabb azoknak a száma, akik igazolt Covid-fertőzöttek, de ez nem jelent feltétlenül megbetegedést.





Hangsúly a megelőzésen



– A megbetegedések száma jelenleg csökken, mert ez fordított arányban van az oltottak számával. Minél több az oltás, minél több a védett ember és az emlékeztető oltással még erősebb védettséget szerez, annál kevesebb lesz az orvosi, kórházi ellátásra szoruló beteg. Nagyon fontos, hogy ne a betegszám emelkedése miatt oltassák be magukat az emberek, hanem azért, hogy megelőzzék a betegséget. Az egészségtudatos életmód a prevencióra épül, s a járványmegbetegedéseket csak az oltásokkal lehet megelőzni – hangsúlyozta dr. Szondi Zita. KM



