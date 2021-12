– A teendőim mellett szinte minden nap felkeres valaki, hogy a régi kabátját, bundáját alakítsam át, javítsam meg. Úgy érzem, a szakma a véremben van, s amíg élek, ez nem is fog változni. A múzeumfaluban is találkozhatnak majd velem az oda látogatók. Eddig is bármikor szívesen mentem oda, és nem csak a gondnoki teendőim miatt. Ezután boldogan gondolok majd arra, hogy ott van az a kis műhely, ahol édesapám szerszámait és termékeit őrzik – tette hozzá a városgondnok, aki a nyugdíjas évekre szőtt terveiről is mesélt lapunknak.