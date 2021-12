Bár a boltok polcain már októbertől ott sorakoznak a csokimikulások, a legtöbben csak most, december 6-a előtt pár nappal választják ki az ajándékba szánt finomságot. Már ha tudnak választani, a kínálat ugyanis elképesztően bőséges. Nem csak a méretet, a színt és a tölteléket tekintve széles a paletta, még azt is kiválaszthatjuk, hogy a mikulásunk egy kéménybe másszon be éppen, vagy inkább szánkóban üldögéljen. Vannak csengővel és piros szívecskével ellátott figurák, az egyik legnevesebb gyártó vegán mikulása pedig zöldben pompázik és 1390 forintba kerül. A csomagolás nélküliekért, mérettől függően 800–1500 forintot kérnek, és egyre népszerűbbek az ízesített mikuk: sokan szeretik a színes csokidrazséval töltött, a mentás, az oreós vagy a kekszes változatot – mivel ezeket év közben is szívesen fogyasztjuk, a gyártók, kihasználva a termékekben rejlő potenciált, egy kicsit átalakítva, mikulásként is árusítják ezeket. A télapók mellett a csokimackók is kelendőek, sőt még a húsvéti édességet is sikerül átmenteni decemberre: a jól ismert tojás ilyenkor téli dekorációt kap, óriás változata pedig 3190 forintért kerülhet a mikuláscsomagba. Ez utóbbiakból szintén nagy a választék, és jó hír, hogy a megszokott nylonzacskók helyett a környezettudatosság jegyében papír vagy textilzacskókat is tehetünk a szeretteink cipőjébe.