Timáron élek, munkám miatt (kereskedő vagyok) sok emberrel találkozom, sok élettörténetet hallok. A falunkban él egy roma család, nagyon rendes, becsületes emberek. A nagyszülők nyolc unokájukat nevelik. A gyerekeket az anyjuk intézetbe akarta adni, de a nagymama nem hagyta, mert nagyon szereti őket. Anyagilag ha nehezen is, de boldogultak, egészen addig, amíg a nagyapa nem kapott agyvérzést. Lebénult, ágyban fekszik, nem tud dolgozni, s bizony nagyon kevés nyugdíjat kap. Azelőtt a nagymama is eljárt napszámba, de ilyen beteg embert már nem lehet egyedül hagyni. Így nagy szegénységben élnek. Kérném azokat a magánszemélyeket, cégeket, akik és amelyek szeretnének karácsonykor segíteni a rászorulókon, most tegyék meg. Minden támogatás jól jönne: cipő, ruha, élelmiszer, mosószer, pénz, szóval bármi. Segítségért fordultam Önökhöz, s ha ebben támogatókra találok, örülni fognak.



