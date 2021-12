Megtudtuk, főként azok kerülnek be súlyos tünetekkel, akik egyetlen adag védőoltást sem vettek fel, illetve az oltottak közül, akik az év elején kapták meg a vakcinát, és 6 hónap elteltével csökkent az oltás védőhatása, de a harmadik adagot még nem kérték. – A fertőzöttek száma naponta tízezer körüli és szignifikánsan nem csökken ez a szám. Jó lenne tovább növelni az átoltottságot. A kórházak a maguk részéről annyit tehetnek, hogy biztosítják a humán erőforrást az oltópontokon. Vakcina van elegendő, legtöbbet a Pfizerből adunk be, sokan kérik a Shinopharmot, valamint a Janssent is, az utóbbi egyadagos védőoltás. Szeretnénk, ha minél többen élnének a regisztráció nélküli oltás lehetőségével, mert a járvány csak a védőoltással fékezhető. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy az oltóponton nyugodtan kivárják a sorukat, türelmükkel segítik munkánkat.