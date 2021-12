– Vannak üzletek, ahol hetekig tart a Black Friday, és 100–200 forintos engedményekkel csábítják be a vevőket. Mi nem ilyenek vagyunk, valódi kedvezményt kínáltunk a fekete pénteken, ami meg is látszott a forgalmunkon – mondta el lapunk érdeklődésére Tóth János. A belvárosi üzlet tulajdonosa kifejtette: mivel a vásárlóknak nem kellett postaköltséget sem fizetniük, sokan döntöttek úgy, hogy amit megspóroltak, helyben el is költik, így gyakran egy helyett kettő vagy több könyv került a kosárba.