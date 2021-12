„Hetedhét országban / Nem találtam mását: / Szeretem szép, beteg, / Csengő kacagását, / De nagyon szeretem” – Ady Endrére hosszú idő után talált rá az igaz szerelem, melynek egyik legszebb kifejezése ölt testet a Vallomás a szerelemről című alkotásában. Nem véletlen a költői párhuzam, ­hiszen Horvát Erzsébet és Varju Csaba 21 éve élnek boldog párkapcsolatban, és nehéz helyzetük ellenére minden napjukat áthatja a boldogság.

A Kelet-Magyarország hosszú ideje ápolja a karácsonyi Segítünk! akció szép hagyományát: minden évben felkarolunk egy családot vagy intézményt, s arra kérjük olvasóinkat, segítsenek szebbé varázsolni számukra a szeretet ünnepét.

A hagyomány tovább él, s az idén egy mozgássérült párt választottunk. Erzsó és Csaba a START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft. egykori szakmunkásképzőjében tanultak, és bár nem voltak osztálytársak, hamar egymásra találtak. Erzsó nőiruha-készítő, Csaba pedig bőrdíszműves, jelenleg mindketten irodai munkát végeznek.

Születésük óta mozgássérültek, de kerekesszékre nincs szükségük.

Mindenben meglátják a jót, a szépet

– Igaz, hogy lassan, de bottal és anélkül is mozgok, bár gyakran csak úgy, mint egy leszázalékolt csiga – mondta nevetve Csaba, akiről hamar kiderül, hogy egy igazi poéngyáros, és szerinte humor nélkül nem lehet teljes életet élni. Sohasem keseregnek – A miénk nem betegség, hanem egy állapot, ugyanakkor nem szabad keseregni, nekünk ezt dobta a gép, ebből a helyzetből kell kihoznunk a legtöbbet. Mi nem bánkódunk, együtt bármit elérhetünk – kicsit lassabban, mint az átlagos emberek, de elérjük! – hangsúlyozta a fiatalember. – Az emberekről változóak a tapasztalataink, de úgy gondolom, a többség sokkal elfogadóbb, mint néhány éve – mesélte Erzsó.

– Vannak, akik segíteni akarnak nekünk, mások egyáltalán nem foglalkoznak velünk, és olyanok is vannak, akik félnek, mert nem tudják, mivel tennének jót. Azonban nem szabad minket sajnálni, mi azt valljuk, előre kell menni. Mindenkinek megvan a maga gondja-baja. Sokan nem tudják, de a mi helyzetünknek is vannak szépségei: Erzsóban és bennem olyan óriási akarat van, amit szerintem az egészséges emberek is megirigyelhetnének – hangsúlyozta Csaba.

Erzsó és Csaba 21 éve találtak egymásra, azóta közösen építik az álmaikat Forrás: Dodó Ferenc

– Nincsenek világmegváltó céljaink, nekünk a hétköznapi dolgok is nehezebben mennek, de sohasem adjuk fel. Nagyon szeretnénk gyermeket, családként még boldogabbak lehetnénk – mesélt a közös álmokról a fiatal hölgy. A kis önkormányzati bérlakás a párnak a nyugalom szigete, de néha szükségük van egy kis kikapcsolódásra, hogy kiszakadjanak a mindennapok mókuskerekéből. – Imádjuk a természetet, gyakran megyünk a Sóstói-erdőbe és az állatparkba, nagyobb utazást viszont sosem terveztünk, és ez nem az állapotunk miatt van, csupán nem vágyunk messzi tájakra – tette hozzá Erzsó. A kis lakás falait oroszlánok és Fekete László erősportoló képei díszítik, ám a rendhagyó dekorációnak is fontos üzenete van. Csaba nagyon szeret sportolni, és erőfeszítéseit siker koronázta, amikor második lett egy fekvenyomó bajnokságon. A múzsa és az idős hölgy esete – Több, egymástól távol álló hobbim is van, verseket írok és zenéket is mixelek. Büszke vagyok rá, hogy néhány éve megjelent a verseskötetem. A párom volt a múzsám, ő pedig minden egyes verset megőrzött, és később ezekből született meg a kötet. Nem egyszerű manapság könyvet kiadni, az internet világában az embereket nem is nagyon érdeklik a nyomtatott írások, azonban az én kötetemnek nagyon kedves története van – ismertette a hobbijait Csaba. A verseskönyv kiadásában egy idős hölgy segített a fiataloknak, szomorú, mégis szívhez szóló történet az övé, s bár már nincs közöttünk, biztosan szívesen olvasná Csaba újabb írásait.

– Az élet sodorta mellénk, egy véletlen találkozás indította el a folyamatot. A Nyíregyházi Naplóban jelent meg Csaba verse, az idős hölgy pedig nem sokkal később felismert minket az utcán, és leszólított. Magával ragadták őt a párom sorai, és megkérdezte, hol olvashatná el a többi verset. Rengeteg embert ismert, de akkoriban teljesen belekeseredett az életbe, mert elveszítette a férjét. A Soha ne add fel című verset olvasta, és később azt mondta, ez adott neki lökést az újrakezdéshez. Karácsony előtt csengetett fel hozzánk, hogy szeretné kiadatni az alkotásokat, és az anyagi fedezetet is biztosítja hozzá – mesélte a könyv történetét Erzsó. Csabának szinte felfoghatatlan boldogság, hogy valakinek az ő verse jelenti az élete újrakezdését, hogy erőt merített a gondolataiból. Mint mondta, ezt nem lehet szavakkal kifejezni, át kell élni. Ahogy át kell élni azt is, hogy milyen két olyan csupa szív emberrel beszélgetni, mint Erzsó és Csaba. Bármilyen segítséget szívesen fogadnak, de nagyon fontos lenne nekik egy laptop, mert gyakran otthonról dolgoznak. A kis lakást nemrégiben felújította az önkormányzat, ám az erkély új nyílászárója miatt nagyon magas küszöbön kell átlépniük, ami egy egészséges embernek is gondot okozna. Pár okos megoldással akadálymentessé lehetne tenni az otthonukat, s remélik, akad a Kelet-Magyarország táborában olyan mester, aki megtalálja a megoldást. Az idén Erzsó és Csaba állnak a Segítünk! akciónk középpontjában, de hisznek abban, hogy írásunkkal ők is támogathatnak másokat.

– Bízom benne, hogy segít majd a cikk az olvasóknak leküzdeni a mindennapok nehézségeit. Egy egészséges emberhez képest mi nehéz helyzetben vagyunk, de sokaknak erőt adhat, ha látják, hogy így is lehet teljes életet élni – zárta gondolatait Csaba.

Így segíthet Aki szeretne segíteni Erzsónak és Csabának, az a felajánlását eljuttathatja szerkesztőségünkbe munkanapokon 8 és 16 óra között (Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4-6. I. emelet), amennyiben az akadálymentesítésben tudnak szakértő segítséget adni, keressék kollégánkat, Miklós Istvánt az[email protected] e-mail címen vagy a 06-70/504-7908-as telefonszámon.

Borítókép: Nem könnyű a közlekedés: Erzsó elektromos mopeddel, Csaba az egyesület kisbuszával indul a munkába Fotó: Dodó Ferenc