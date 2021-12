Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint december 29-én és 30-án, az eddig meghirdetett oltási lehetőségek mellé két további oltási napot szerveznek a legkisebb korosztály, az 5–11 évesek részére a Jósa András Oktatókórházban.



– Az oltásokat 9 órakor kezdjük a gyermekosztály alagsorában, a gyermekpszichiátria helyén kialakított gyermekoltóponton. Az oltást végző gyermekorvosok mindkét napon 14 óráig fogadják a regisztrált, lefoglalt időpontra érkező gyermekeket és szüleiket az oltóponton – tájékoztatta lapunkat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház kommunikációs osztálya.



Kérik, hogy a vakcinainfo.gov.hu oldalon elérhető tájékoztatókat és szülői beleegyező nyilatkozatokat olvassák el, és amennyiben lehetőségük engedi, kinyomtatva, kitöltve hozzák magukkal – írta közleményében a kórház. Az 5 és 11 év közöttieknek kötelező a regisztráció és az időpontfoglalás.





Januári oltási akció



Az eddigi oltási akciók sikerére és az omikron-vírusvariáns magyarországi megjelenésére tekintettel januárban több oltási akció is lesz a kórházi oltópontokon és a járási székhelyek szakrendelőiben, amikor ismét előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet majd kérni az oltást. Emellett az Országos Oltási Munkacsoport a háziorvosokat is felkéri arra, hogy a rendelési időben végzett oltásokon túl ők is tartsanak kifejezetten oltási akciónapokat. A terv szerint januárban minden csütörtök és péntek délután, valamint szombaton lesz oltási akció a kórházi oltópontokon és járásközponti szakrendelők oltópontjain. Ekkor előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet menni oltásra – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

