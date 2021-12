Az első, a „Kazinczy Ferenc-díj” lenne. (Bár ez a díj már létezik, de hátha itt is eredményt hozna.) Ez a legszebben kampányoló egyéni képviselőjelöltet illetné meg, amire közösen szavaznánk! Nevük felkerülne egy „dicsőségtáblára”, amit most alapítanánk meg. A lényeg, honosítsuk meg ezt az elismerést! A másiknak, a Háry János-díjnak három fokozata lenne, ezt szívem szerint országosan osztanám ki! Ezt a legnagyobbat „lódító” pártok és egyéni képviselők kaphatnák meg! (Arany, ezüst és bronz fokozatban gondolkodom.) Ez a „minősítés”, jó lenne – ha nem is direkt –, de szankciókat vonna maga után! Persze le lehetne bontani megyékre és városokra is. Mindezek azért jutottak szembe, hogy legyen a választás népünnepély (nem csak azoknak, akik nyertek), küldjük a pokolba a trágárságokat, a hazudozásokat!

- E. Nagy István -