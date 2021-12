Ugrok a telefonért, nem is nézem ki hív, felveszem. Riadt, „nyugdíjasszerű” női hang picit megszeppenve belekezd a monológjába! „Jó napot kívánok! Én az x-y problémák javításával foglalkozó ügyfélszolgálatától vagyok, alkalmas időpontban hívom?” Mondom, tessék? Honnan? Elismétli még egyszer, majd csak annyit felelek neki: nem, és lerakom a készüléket. Persze mindez megtörténhet naponta többször, este, reggel, nappal. De komolyan kérdezem, manapság már milyen „call centerek” vannak? És aki ezt csinálja?! Egy ismerősöm még hozzátette: őt is hívogatják rendszeresen, persze rejtett számról. Úgy tűnik, itt már semmi sem számít. Vagy hitelesebbnek gondolják, ha időseket is bevonnak az ügyfélszolgálatba? Biztosan van, akit be lehet „palizni”. De azt nem értem, honnan tudják például a számomat, vagy csak találomra „tárcsáznak”? Nem úgy tűnik. Mindenesetre, kérem, engem hagyjanak békén!



- Egy állampolgár -