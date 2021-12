Az elmúlt három hétben 1,3 milliónál is többen kérték a koronavírus elleni vakcinát, ami jóval meghaladja a korábbi várakozásokat. Többségében a harmadik oltást vették fel az emberek, de sokan kérték az első vakcinát is. Oltási akció­napok lesznek a jövőben is, és ugyanúgy időpontfoglalás nélkül lehet majd kérni a vakcinát, mint az elmúlt hetekben. A szakemberek továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy vegyék fel az oltást – hangzott el az M1 híradójában.



Fertőzőképesebb az omikron

Az oltási akciók lezárulnak, s a jövőben csak oltási akciónapok lesznek, de oltást továbbra is lehet kérni az oltópontokon előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül. A szakemberek mindenkit arra kérnek, éljenek az oltás lehetőségével.



– Azt még nem lehet tudni, hogy az omikron enyhébb variáns-e a deltánál, de az biztos, hogy fertőzőképesebb – nyilatkozta Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi Karának dékánja az M1-nek.