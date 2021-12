Mindezzel egyetértek, hozzátéve, hogy nagyon sok elemből áll össze ez a folyamat, aminek egyik oszlopa az export. Ez akkor hatékony igazán, ha nemcsak árut, hanem komplett üzemet építünk külföldön, benne a magyar szellemi tőkével és innovációval. A pályafutásunk alatt voltak nagy pillanataink, szállítottunk az oroszoknak hűtőházakat, a perzsáknak, a híres magyar szabadalom szerinti Heller–Forgó-féle erőművi hűtőtornyok vázszerkezetét, és most adódott egy újabb esély. A történet az egyik magyar egyetemen kezdődött, ahol, hasonlóan a többi intézményhez, sokan tanultak Afrikából és a Közel-Keletről. Volt ott két Etiópiából származó fiatalember is, akik életre szóló barátságot kötöttek magyar szobatársukkal. Az egyetem elvégzése után a magyar fiatalember külkereskedelmi cégnél helyezkedett el, majd amikor erre lehetősége nyílt, saját vállalkozást alapított. Szobatársai, hazatérve szülőhazájukba, európai szemlélettel felvértezve, megreformálták a családi gazdaságot, ami az ottani szokás szerint ezres nagyságrendű birkanyájakból, illetve szarvasmarhacsordákból állt. Addig „lábon”, vagyis élő állapotban szállították a jószágot a dúsgazdag Szaúd-Arábiába. Aztán megszületett az ötlet, hogy feldolgozva mindez értékesebb lehet, azaz vágóhidat kell építeni! Bekérték az ajánlatokat több helyről, melyek olyan aránytalanul drágák voltak, hogy a magyart választották, ami szintén minden igényt kielégít. Innentől felgyorsultak az események: egyetlen körtelefon után kapta össze magát a csapat minden tagja (tervezés, építészet, szerkezetgyártás, hűtéstechnika, hústechnológia, raktárberendezések), és adta le árajánlatát. Úgy tervezték meg az egészet, hogy minden elemét nagy vasúti konténerekben szállítanák ki. A beruházó ugyanis megveszi az összes konténert is, s ezekből épülnek majd fel az irodák, öltözők, raktárak és még a portaépület is. A külkereskedelmi cégnél összesítették az ajánlatukat, és elküldték a beruházónak. A fogadtatás kedvező volt, s az első előleg meg is érkezett. Most várják a finanszírozó bankok további lépéseit. A tanulság, hogy a személyes jó kapcsolatokkal, sok-sok marketingmunkával el lehet érni a kitűzött célokat, és meg lehet nyerni az adott projektet.



- Toldy Kálmán -