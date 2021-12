Az ország legismertebb lemezlovasai, változatos műfajok, zenei újdonságok – ezt ígéri a Petőfi Elektrik című rádióműsor, a műsorvezető, Szikora Tamás hangja pedig sokaknak már ismerős lehet.

Gyerekkori álom

– Kisvárdán születtem, ott is jártam iskolába, majd miközben elkezdtem az egyetemi tanulmányaimat Debrecenben, a szülővárosomban indult helyi rádióban kezdtem el dolgozni még 2014-ben – mondta el lapunknak a műsorvezető.

– Hol a stúdióban, hol otthonról készítettem műsort, majd miután lediplomáztam, főállásban folytathattam ott a munkát. Egy délutáni kívánságműsort vezettem, de bepillantást nyerhettem a rádiózás minden szegmensébe, és szinte minden nap találkoztam a hallgatókkal.

Később egy nyíregyházi kereskedelmi rádiónál folytatta a karrierjét – majd néhány héttel ezelőtt a Petőfi Rádió csapatához csatlakozott. Tamás arról is beszélt, hogy egy gyerekkori élmény indította el ezen a pályán.

– Olyan 8-9 éves lehettem, amikor az egyik rokonunk szólt, hogy az akkori kisvárdai helyi rádióba küldött egy üzenetet, amiben engem köszöntött a születésnapomon. Anyukám be is kapcsolta a rádiót, meghallgattuk az üzenetet és nagyon tetszett. Rögtön eldöntöttem: egyszer rádiós leszek, hogy én is okozhassak ilyen örömet, meglepetést másoknak – mesélte Szikora Tamás.

Egyre többet hallgattam rádiót, figyeltem a műsorokat, később pedig összeeszkábáltam egy otthoni ministúdiót

– mondta el arról, hogyan készült már gyerekként erre a hivatásra. – Elkezdtem rögzíteni a saját hangomat az MP3-lejátszómra, majd számítógépen megvágtam, és készítettem otthoni műsorokat. Egyszer bemehettem a helyi rádió stúdiójába is, akkor még jobban elvarázsolt ez a világ.

Tamás a szabadidejében is sokat foglalkozik azzal, hogy megszerettesse az emberekkel a rádiózást: videós tartalmakat gyárt a TikTok-ra, melyekben többek között bemutatja, hogyan épül fel egy műsor, hogyan készül egy reklám vagy egy szignál, mi alapján állítják össze a zenéket. Sőt: időnként élőben közvetíti, hogy mi történik éppen a stúdióban, és válaszol az érdeklődő kérdésekre is. Ma már több mint 56 ezer követője van, és mint ahogyan annak idején őt is egy gyerekkori élmény indította el ezen a pályán, a videók is sok tizenévest inspirálnak – többször kapott már olyan üzenetet, melyben a fiatalok tanácsot kértek tőle, hogyan induljanak el ezen az úton.

– A Petőfi Rádióban egy teljesen új kihívást kaptam, hiszen a délutáni „hazakísérős” adások után most egy mixműsorban kell helytállnom – mondta el új feladatáról a műsorvezető. – Igyekszünk mindenféle zenei stílust bemutatni, akár olyanokat is, melyeket máshol nem hallhatnak az emberek. A hét minden napján más-más műfajoké a főszerep: hétfőn a pop, a funk és a disco, kedden a hip-hop, a trap és az r’n’b, szerdánként a drum and bass, csütörtökönként a bass music, péntekenként a future sounds és a house, szombatonként pedig a minőségi technó van a középpontban. Minden este országosan ismert DJ-k játszanak élőben, a hallgatók pedig üzenhetnek is szeretteiknek, ismerőseiknek rajtunk keresztül.

Egyedi életérzés

– Teljesen más a hangulata ennek a műsornak, mint amit korábban tapasztaltam – emelte ki Tamás.

– A hallgatókért vagyok, és akár Kisvárdán, Nyíregyházán vagy Budapesten ülök a stúdióban, egy célom van: hogy ugyanazt az érzést adhassam át nekik, mint amit én is átéltem 8-9 évesen. Szeretném, ha a hallgatók megírnák az örömüket, a bánatukat, beengednének minket a mindennapjaikba és így a rádió utánozhatatlan életérzése minél több emberhez eljusson.