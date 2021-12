Addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér! Ez a legbölcsebb mondás, amit érdemes mérlegelni, mielőtt nagy költekezésbe kezdene bárki is az ünnepek előtt. Sokan alighogy kikapcsolták a hitelmoratórium mentőövét, máris túlköltekeznek, sőt kölcsönökből, áruhitelekből teszik a karácsonyfa alá a díszes szalaggal átkötött ajándékot. Kevesen teszik fel maguknak a kérdést, hogy megéri-e hitelből finanszírozni az ünnepeket. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, ilyenkor nemcsak a kereskedelmi forgalom pörög, hanem a pénzintézetek áruhitel kihelyezése is. Nincs olyan elektronikai szaküzlet, ahol ne csábítana vásárlásra egy új tévé vagy mobiltelefon. A digitális eszközök hihetetlen mennyiségben fogynak ilyenkor, a vevőnek pedig meg sem fordul a fejében, mennyivel is lesz drágább egy akciósnak kikiáltott termék banki kölcsönnel. Az áruhitelekkel vásárolt termékek a futamidő végére többe is kerülhetnek, mint amennyinek beárazták azokat a boltban.

Dr. Fazekas Sándor közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózatának nyíregyházi irodavezetője szerint bármilyen hitelt is kérünk, a legfontosabb kérdés: vissza tudjuk-e fizetni?

Hitel és pénzügyi mozgástér

– A hitelt törleszteni kell akkor is, ha valamilyen változás áll be az ember életében, kevesebb lesz a jövedelme, vagy megnőnek a kiadásai. Az áruhiteleknél az egyik legnagyobb dilemma, hogy beférnek-e a már meglévő hitelek mellé. Például, ha valakinek van egy lakáshitele, ami általában több tízezer forinttal rövidíti meg a családi kasszát havonta, ne vegyen újabb kölcsönt a nyakába, ha utána összébb kell húznia a nadrágszíjat. Mindenki alaposan vizsgálja meg saját pénzügyi mozgásterét – javasolta a szakember, ugyanis az a tapasztalat, hogy azok is hitelből vásárolnak, akiknek éppen hogy belefér a jövedelmükbe a törlesztés.

– Az áruhitel egy speciális kölcsön, amikor az áruház a bankkal szerződik, és ezt a „terméket” kínálja a vásárlónak a kereskedő. Általában a vételár egy részét kell csak kifizetni, a többit pedig részletre. A nullaszázalékos kamattal hirdetett árukra is vonatkozik a THM, a Teljes Hiteldíj Mutató jelöli, mennyi az egyéb költsége (kezelési költség, bírálati díj, stb.) a hitelnek, és mennyit fizetünk vissza valójában a futamidő végére. Hangsúlyoznom kell, hogy a különböző pénzintézeteknél más és más kamattal és költségekkel számolnak, az áruhitelek mégis a „drága” konstrukciók közé tartoznak – jegyezte meg dr. Fazekas Sándor.

A szakember arról is beszélt, pénzügyekben nem árt tudatosnak lennünk, a pandémia ráébresztette az embereket arra, hogy akiknek van némi megtakarításuk, nagyobb biztonságban érezhetik magukat, mint akiknek nincs mihez nyúlniuk. Bár mint mondta, az infláció, a felfelé kúszó kamatok mellett egyre nehezebb lesz megtakarítaniuk az embereknek, mégis törekedni kellene erre. Nem vitatott, hogy a jelenlegi hozamok sem ösztönzik a rövid távú megtakarításokat. Sajnos, a magyar lakosság mindössze 45 százaléka ­rendelkezik legalább egy havi jövedelmének megfe­lelő tartalékkal. Így hát va­lóban érdemes elgondolkodni azon, hogy az ünnepek előtt mindenki addig nyújtózkodjon, ameddig a takarója ér.

A szórakoztatóelektronikától a háztartási gépekig

A legfrissebb hazai felmérésekből kiderül, átlagosan 60 ezer forintot szánunk ajándékra karácsonykor. Az elmúlt hetek fekete pénteki akciói után a számokból az is kiderül, az online vásárlás óriásit erősödött, a hagyományos kereskedelmi forgalom pedig, ha nem is közelíti meg a pandémia előtti szintet, de a tavalyit előzni fogja (GKI). Ez utóbbit az egyik nyíregyházi bevásárlóközpontban működő elektronikai üzlet is megerősítette, mint megtudtuk, az idén novemberben 15 százalékkal nőtt a forgalmuk, és további emelkedést várnak december 10-e és 23-a között. A leginkább a szórakoztatóelektronikai cikkek pörögnek, az ősszel felújított vagy újonnan épített lakásokba új háztartási gépeket is vásárolnak. Az okoseszközök örökzöld slágernek számítanak, tévhit, hogy csak a fiatal generáció hajt az új modellekre, az idősebbek is keresik a laptopokat, mobiltelefonokat, hangfalakat. A hagyományokhoz hűen sok családban kerül a karácsonyfa alá egy-egy nagyobb értékű elektronikai cikk, amit általában közösen használ a család. Szívesen vesznek hitelből is árut, sokan több áruházban körülnéznek, mielőtt hitelkártyát vagy áruhitelt írnak alá.