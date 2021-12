Rengeteg kutyatulajdonos kellemetlen érzésekkel vár az év utolsó napjára: a szokásos tűzijátékok és petárdák ugyanis sokszor már kora délután a levegőbe repülnek, hogy aztán – az éjféli fő attrakciót követően – akár hajnalig durrogjanak. Ezeket a rendkívül hangos és szokatlan zajokat sok eb nagyon nehezen viseli, nyugtalanná válik, ijedtében pedig el is szökhet otthonról. Arról, hogy hogyan érdemes felkészíteni a családi kedvencet a szilveszteri hanghatásokra, Mosolygó Sándort, a nyíregyházi kutyatrénert kérdeztük.



Kezdjük korán



– Rengeteg oka lehet annak, hogy miért alakult ki ez a félelem az állatban – mondta el lapunknak a szakember. – A genetika miatt húrozott lehet rá a kutyánk, a kölyökkori szocializáció hiánya vagy nem megfelelő minősége, de a gazdi rendszere, félelme, reakciói is óriási szerepet játszanak ebben. Az ünnepek során használt tűzijátékozáskor egy olyan szituációban találja magát a kutya, amit nem tud kontrollálni, minden előjel nélkül következik be, ráadásul hangos, sűrű fényhatásokkal és szokatlan szaggal jár. Ha már kialakult a félelem és a pánik eluralkodik a kutyán, sok esetben a remeg, elbújik vagy elszökik, az utóbbi akár öncsonkítással is járhat.



– Mint ahogyan sok más helyzetre, erre is elmondható, hogy a legjobb megoldás minél hamarabb felkészíteni rá a kutyánkat, akár már akkor, amikor hozzánk kerül, 10-12 hetes kölyökkorában – emelte ki Mosolygó Sándor. – A megfelelő szocializációs tréningek tartalmazzák a hozzászoktatását a hangokhoz, fényekhez és szokatlan helyzetekhez, ezért többnyire már a profi tenyésztők kezei közül így kerül gazdihoz a kutyus is. Ha a kutyánk egy nyugodt környezetben tapasztal meg különböző ingereket, az idegrendszer számára egy kódolt jelként rögzül, így a későbbi szituációk során könnyebben birkózik meg újabbakkal, és kívánatosabb reakciókat adhat.



A tréner arról is beszélt, hogy már jóval az ünnep előtt érdemes elkezdeni az érzéktelenítést, csendesen lejátszani a hangokat a kutyusnak az etetési időszakban, majd fokozatosan növelni a hang intenzitását, amíg a kutya nyugodt. Nagyon fontos, hogy bármilyen negatív jelzésre abba kell hagyni a lejátszást, hisz a célunk nem az elrettentés. Akkor is érdemes erre időt szentelni, ha a korábbi években nem reagált a kutyánk a tűzijáték hangjaira, ugyanis idősödő kutyáknál az érzékszervek gyengülésével ez megváltozhat.



Legyen egy kuckó



– Segíthet az is, ha előtte lefárasztjuk az ebet, például társaságban, óriási erdei sétával, közös játékkal – fűzte hozzá a szakember. – Amikor elérkezik a tűzijáték, az ablakokat takarjuk el, és egy kellemes, nyugodt alapzajt folyamatosan tarthatunk otthon, például játsszunk le valamilyen zenét vagy filmet. Készíthetünk „pánikszobát” is: egy kis kuckót, ahová az eb elvonulhat, csendesen pihenhet. Mindig a kutyánk dönti el, a helyzethez képest ő hol a legnyugodtabb. Hagyjuk, hogy kiválassza.



Tegyünk olyan játékokat a kuckóba, amivel tudja önmagát nyugtatni. Gazdiként viselkedjünk természetesen: ha nincs jele a kutyánál bizonytalanságnak, nem szükséges bármit is tennünk. Amennyiben azt látjuk, hogy fél, semmi esetre se tegyük ki közvetlenül a tűzijátéknak, ne használjunk ingerelárasztásos technikát, mert ez többnyire csak ront a szorongó állat állapotán.



Mosolygó Sándor szerint ha az eb csak enyhébb félelmet mutat, akkor egy kis huzakodó játék, labdázás, szimatjátékok is segíthetnek elterelni a figyelmét. Sőt: egy ilyen ellenkondicionálással az is elérhető, hogy a vihar vagy tűzijáték a kutyának egy hatalmas móka legyen, amikor a gazdival extra minőségi időt tölthet.



Néha szakember kell



– Erős félelem, pánik esetén biztosítsuk a lakást, udvart, hogy a kutya ne tudjon kiszökni, magában kárt tenni – hangsúlyozta a tréner. – Lehetőleg ne hagyjuk egyedül erre az időszakra, és ha nem tudunk vele lenni, akkor helyezzük el barátoknál, ismerősnél, esetleg olyan kutyapanzióba, amely távol van a félelmet keltő hatásoktól és felügyelet alatt tölti ott az idejét kedvencünk. A kint tartott kutyát, ha fél, engedjük be olyan helyiségbe, ahol biztonságban érzi magát, és a gazdának sem okoz problémát a takarítás.

Hozzátette: ha a probléma komoly, és évről évre egyre rosszabb a kutya reakciója, akkor érdemes állatorvosi segítséget kérni, esetleg természetes hatású nyugtatókat használni, ami legtöbbször egy terápiás tervvel együtt hatásos. Emberi gyógyszert szigorúan tilos adni a kutyának, hiszen teljesen más hatást érhetünk el, akár még ronthatunk is az állapotán, és veszélynek tesszük ki kedvencünket. A súlyos fóbia magától nem fog elmúlni – ilyenkor kérjük szakember segítségét.