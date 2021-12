– 630 négyzetméter felületen műfüves gumilapot fektettünk le, a pálya, ami 330 négyzetméter, új színt és vonalazást kapott. Elkészült a járda, több mint 100 négyzetméteren. Bízom abban, hogy tetszik nektek az új udvar. A beruházás 23 millió forintba került, mi azt gondoljuk, hogy a komfortos környezet nagyon is megérte, főleg, ha ennyi csillogó szempárt látok. Használjátok egészséggel ! – tette hozzá a presbiter. Az udvart dr. Gaál Sándor esperes áldotta meg, a gyerekek és szüleik jelenlétében rövid imádsággal köszönték meg a fejlesztést. Az esperestől megtudtuk, a Jókai -iskola másik telephelyén jól halad az iskolabővítés. Nyíregyháza egyik legrégebbi iskolájában új, három emeletes épületrészben hat tantermet, melegítőkonyhát, 200 fős ebédlőt és egy tornatermet alakítanak ki. Emellett két óvodát is építenek a reformátusok a megyeszékhelyen, valamint bővülhet az örökösföldi bölcsődéjük is.