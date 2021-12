– Mától új lehetőségük van a környékbeli fiataloknak a sportolásra – emelte ki dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő. – Egy álom valósult meg, amivel még inkább gazdagodott a város. Újfehértó fejlődése töretlen, 2014 óta 40 nagyobb program valósult meg a városban összesen 24 milliárd forint értékben. Az külön öröm, hogy nem csupán az ide vezető közút újult meg az elmúlt időszakban, de fel tudtuk újítani a kerékpárutat, amelynek jövő tavasszal egy új szakaszát is elkezdik építeni, így a sportközpont még könnyebben megközelíthetővé válik.



Hazafiként élni



– Amikor az ember kigondol magának egy feladatot, a megvalósítás során olyanná válik, mintha a saját gyereke lenne – mutatott rá dr. Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke. – 2017-től dolgozunk azon, hogy olyan közösségi tereket létesítsünk, ahol egyszerre biztosítjuk a fiataloknak a sportolási lehetőséget, és a hazafias nevelést is megvalósítjuk. Egy országos hálózatot szeretnénk kiépíteni. A cél az, hogy először minden megyében épüljön egy Honvédelmi Sportközpont, és ha ez megvalósult, akkor azt szeretnénk, ha minden járás kapna egyet. Ezek a létesítmények lehetőséget adnak arra, hogy fiataljainkat fizikailag és lelkileg is felkészítsük arra, hogy ezt a világot minél teljesebben meg tudják élni. Ehhez pedig egészséges nemzeti öntudatra van szükség.



A Honvédelmi Sportszövetség elnöke hozzátette, ezekben a létesítményekben elsősorban a sportlövészetre fektetnek nagy hangsúlyt, de a választható sportágak között jelen lesznek a küzdősportok is.



– Sok mindent el lehet veszíteni, de mindent vissza is lehet szerezni, ha erős hadserege van egy nemzetnek – kezdte beszédét dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. – Meg kell azonban különböztetni az erőszakot és az erőt. Nem akarunk erőszakot alkalmazni másokkal szemben, de a nemzet közösségének szüksége van az egészséges önvédelemre. Ez nem szimplán jog, hanem erkölcsi kötelessége valamennyiünknek. Ehhez szükség van a hazaszeretetre, amelyhez ismernünk kell történelmünket, kultúránkat, miközben büszkének kell lennünk a csodálatos nyelvünkre. A mi nemzeti gondolkodásunk alappillére, hogy minden nemzet egyedi és megismételhetetlen úgy, ahogy a miénk is. A valódi hazaszeretethez nemzeti elkötelezettség is társul, ha pedig ehhez fiataljaink elsajátítják a fizikai képességeket és a megfelelő katonai ismereteket, akkor hazánk védelme a jövőben is megfelelő kezekben lesz.