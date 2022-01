Az elmúlt évekhez hasonlóan a nyertes alkotások az utakat pásztázó útellenőri autók oldalát díszítik majd egy évig, továbbá a legjobb rajzok készítői osztálykirándulást is nyerhetnek a társaság interaktív kiskőrösi Úttörténeti Múzeumába. A szervezők január 15-ig, elektronikus formában várják a rajzokat, melynek témája az úthoz, munkagépekhez, közlekedéshez, úton dolgozókhoz kapcsolódik.

A pályázatra öt kategóriában lehet nevezni, kategóriánként egy győztest hirdetnek a szervezők:

• 1-2. osztály

• 3-4. osztály

• 5-6. osztály

• 7-8. osztály

• gyógypedagógiai vagy speciális fejlesztő iskolába járó 1-8. osztályos, sajátos nevelési igényű gyermekek.

A legjobbnak választott pályaművekből a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Facebook oldalán szervezett közönségszavazás alapján különdíjat is bezsebelhetnek a pályázók. A kategória- és a közönségszavazás győztese egy-egy osztálykirándulást nyer a társaság kiskőrösi Úttörténeti Múzeumába, Közép-Európa legnagyobb úttörténeti gyűjteményébe. A nyertes osztálytársaival együtt utazhat busszal Kiskőrösre, ahol interaktív formában ismerkedhetnek meg az útépítés történetével az ókortól napjainkig, továbbá a kiskőrösi Kőrösszolg Nonprofit Kft. felajánlásából megtekinthetik Petőfi Sándor szülőházát is és részt vehetnek egy izgalmas várostörténeti sétán és kalandozáson a János Vitéz Látogatóközpontban. Az osztálykiránduláson kívül a győztesek művei egy éven keresztül láthatóak lesznek a társaság útellenőri autóin, illetve 150 darab 10.000 forint értékű ajándékutalvány is gazdára talál. A társaság díjazza a gyerekeket felkészítő pedagógusokat is.

Nevezni még 10 napig, kizárólag elektronikusan, az alkotásról készített fotó feltöltésével lehet a társaság honlapján, 2022. január 15-ig. A nevezés részletei és a pályázat letölthető plakátja ezen a linken érhetőek el: https://kozut.hu/alomut-gyermekrajzpalyazat-2021-2022/

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a [email protected] e-mail címen lehet.

- Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs osztály -