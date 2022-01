1962. január 30., kedd

104 éves görögszállási asszony 32 foggal

A Nyírtelekhez tartozó Görögszálláson él özvegy Soltész Ferencné, aki már a 104. életévét is betöltötte, de még ma is teljes szellemi frissességnek és jó egészségnek örvend. Az agg asszony egyik lányával, az ugyancsak özvegy Stefáncsik Jánosáénál lakik, s tesz-vesz a ház körül. Soltész néninek öt gyermeke volt, melyek után 16 unokát, 38 dédunokát és 2 ükunokát tartanak számon.

Egész életében sokat dolgozott, hisz kora ifjúságában a Molnár báróknál volt konyhalány, majd később szakácsnő. Kétszer vált özveggyé, egy gyermekét és több unokáját kísérte el utolsó útjára. Maga ellenben még soha nem volt ágyban fekvő beteg, influenzán kívül más betegséget nem ismer, s megvan még mind a 32 foga is.

Soltész nénit egy ízben már felkeresték az Élettani Kutató Intézet munkatársai, orvosai is, s beszélgettek vele a hosszú élet titkairól. Az első házasságából született legidősebb lánya - idős Kurucz Jánosné buji lakos - 74 éves. A megye egyik s talán legidősebb asszonyának ez úton is kívánunk jó egészséget, szép, nyugodt öregkort, s hosszú életet.