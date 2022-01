Toroczkai László meglátása szerint a jelenlegi magyarországi választási rendszer olyan, hogy a most látható két fő alternatíva, jelen állás szerint a Fidesz-KDNP és a baloldali összefogás közül bármelyik nyer, a mandátumelosztás miatt a Parlamentben nagy többségbe kerül. A pártelnök úgy fogalmazott, ezért lenne szükség egy kontrollra, egy fékre, amit véleménye szerint a Mi Hazánk képvisel. Toroczkai László úgy vélte, hogy a fundamentális kérdésekben a Fidesz és a baloldal ugyanazt az álláspontot képviseli, és mindkét oldal gazdaságpolitikája a multikat, a nemzetközi nagyvállalatokat részesíti előnyben a magyar vállalkozásokkal, gazdálkodókkal szemben. A pártelnök megosztotta gondolatait arról is, hogy Európa más országaihoz hasonlóan a Covid-járvány kezelése diktatórikus, a határainkon innen és túl is.