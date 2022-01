Bár most nincs augusztus, hogy a közlekedésre is veszélyt jelentő őzek üzekedéséről írjunk, azonban most januárban is érdemes figyelembe venni a vadveszélyt jelző táblákat.

Rendőrség, hivatásos vadász

Egy nyíregyházi fiatalember mesélte el szerkesztőségünknek, hogy a napokban a délutáni órákban hazafelé igyekezett, amikor még Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén az autójának rohant egy őzbak.

– A gépjármű karosszériája megsérült, a vad elpusztult. Gondoltam, az őzet a csomagtartóba teszem, ha már elpusztult, de akkor megállt mögöttem egy másik gépkocsi, amiből két keki színű nadrágos férfi szállt ki, s azt mondták, ők majd elviszik a megfelelő helyre a tetemet. Szerintem az a két férfi is éppen olyan civil lehetett, mint én – idézte fel az eseményeket M. Péter.

Ez a kis történet is jól jelzi, hogy sok gépjárművezető nem tudja, mit is kell tennie a vad elütésekor.

Először is a legfontosabb tennivaló a rendőrség értesítése, hiszen a vadgázolás is közúti balesetnek minősül, a rendőrség pedig értesíti az illetékes vadásztársaság hivatásos vadászát, aki gondoskodik a tetem elszállításáról. Ha valaki elviszi az elütött vadat, az lopásnak számít, mert az állat a vadásztársaság tulajdona. Érdemes megfogadni azt a tanácsot is, hogy ne próbáljuk meg lehúzni az úttestről a vadat, mert lehet, hogy még életben van és egy rémült állat súlyos sérülést okozhat a patáival, az agancsával vagy a harapásával.

Verekedés a közút mellett

Decemberben megyénkben a beregi részen dámszarvasok miatt kellett óvatosan közlekedniük a gépjárművezetőknek, mert az esti órákban több bika és tarvad is ott bóklászott a közút mellett. Sőt, egy alkalommal két dámbika verekedett közvetlenül az út mellett. A nem mindennapi esetekről felvételek is készültek, amik a szon.hu portálunkon is megtekinthetőek.