1972. január 9., vasárnap

A város legmagasabb pontja - épül az új nyíregyházi hőerőmű

1970 szilveszterére elkészült a Nyíregyházán épülő új hőerőmű nyolcvan méter magas vasbeton kéménye, amely azóta is a város legmagasabb pontjaként hívja magára a figyelmet. Lényegében ezzel vette kezdetét az a 158 millió forintos beruházás, amelynek során a réginek közel kétszeresét jelentő kapacitással új hőtermelő egység épül fel az Érpatak jobb partján. Ez az óránként 120 tonna gőz termelését biztosító új létesítmény hosszú távon is képes megoldani Nyíregyháza távhőenergia-gondjait. A kazánokkal párhuzamosan épül fel ugyanis az új hőközpont, amelynek hőleadási képessége 25 millió kilokalória lesz óránként. A gazdaságos üzemeltetés érdekében beszerelnek egy nagy teljesítményű ellennyomásos turbinát is. Teljesítménye nagyobb lesz, mint a város jelenlegi csúcsidei fogyasztása.

A létesítmény építése a terveknek megfelelően halad, a következő fűtési idényre már az új távhőközpont is besegít a város épületeinek melegítésébe.

A város fejlődése szempontjából is nagy jelentőségű új hőerőmű kezeléséhez, kiszolgálásához mindössze 50 emberre lesz szükség. Miután az automaták révén a fizikai munka minimálisra csökken, sor kerül nők fokozott alkalmazására.

Az utolsó miskolci lakás Nyíregyházán

A Miskolci Házgyár elemedből készülő utolsó lakást január végén adják át a Szabolcs-Szatmár megyei Állami Építőipari Vállalat dolgozói. A nyíregyházi Északi nagykörúton épülő 56 lakásos, emeletes épületet már kulcsátadásra készítik elő a SZÁÉV munkásai.

1992. január 9., csütörtök

Ölyvet lőtt egy müncheni férfi Gávavencsellőnél

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság eljárást indított egy 34 éves müncheni lakos ellen, aki január 2-án ismeretlen társával Gávavencsellő határában vadászott, mélynek során egy egerészölyvet engedély nélkül elejtett. Az állat eszmei értéke 30 ezer forint. Az illető fegyvertartási engedéllyel nem rendelkezik.