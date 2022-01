Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a Jósa András Oktató Kórház Gasztroenterológiai Covid Intenzív osztály összes dolgozójának - írta egy hölgy. -

Sógorom 2021 decemberben került az intézménybe, ahol együttérző, áldozatos, szakmailag kiváló munkával ápolták, kezelték és gondozták. Külön kiemelnénk a korrekt tájékoztatást az állapotáról. Köszönjük, hogy a kezelése során Dr. Leszkoven János főorvos úr, illetve az osztály összes dolgozója kiváló szakmai hozzáértéssel mindent megtéve mentették meg az életét. Mindemelett végig türelmesen igyekeztek megválaszolni minden kérdést, amely a családban felmerült. Hálásak vagyunk az önzetlen munkájukért!"



A poszt hamar sok lájkot kapott, de akadt olyan is, aki hozzászólásában csak megerősíteni tudta a leírtakat:



Ez így igaz! Én is ezt tapasztaltam. 4 hetet töltött a párom az intenzíven. Köszönet, és hála az odaadó munkájukért. Akik még nem jártak ott ebben a nehéz időkben, fogalmuk nincs arról, hogy mennyire nehéz és felelősségteljes munkát végeznek - írta egy hölgy.



Csatlakozom én is az előttem szólókhoz - írta egy másik hölgy. - Az én férjem is 4 hetet töltött el az Infektológiai Covid Intenzíven (ebből 16 napot lélegeztető gépen). Köszönöm én is minden ott dolgozónak a munkáját. Szeretném még kiemelni Dr. Misák Viktor főorvos úrnak a profizmusát, korrektségét. Köszönet és hála Nekik!



Forrás: Nyíregyen Hallottam