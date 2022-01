– A mínuszokra forduló időjárás, majd a csütörtök estétől életbe lépett vörös kód miatt jelentősen megnőtt a diszpécserszolgálathoz érkező segítséget kérő telefonhívások száma. Munkatársaink naponta 25-30 hívást fogadnak, amelyek elsősorban utcán élő, hajléktalan emberekre hívják fel a figyelmet és kérnek segítséget – mondta el lapunknak dr. Szoboszlai Katalin, a diszpécserszolgálatot és téli időszakban a krízisautó szolgálatot napi 24 órában működtető Periféria Egyesület elnöke.



Meg kell nyitni a kapukat



Mint felidézte, a megyeszékhely önkormányzata minden évben megszervezi azt a kerekasztal-megbeszélést, ahol a krízis időszakról, illetve a vörös kód kiadásakor szükséges intézkedésekről egyeztetnek a kórház, a szociális intézmények, a rendőrség, a Vöröskereszt, a NyírVV Kft., az Oltalom Szeretetszolgálat és az egyesület munkatársai.



Ezen az egyeztetésen felmérik, milyen eszközeik vannak, amelyeket fel tudnak ajánlani, mint például tartós élelmiszer, ágyak, takarók, valamint a bentlakásos szociális intézmények szabad kapacitásait is. A vörös kód intézkedés lényege, hogy ne maradjon senki ellátatlanul az utcán, meg kell nyitni a kapukat – a szabad helyek függvényében – a bajban lévők előtt, legyenek bár otthon nélkül élők, vagy olyan egyedül élő, idős emberek, akik nem tudják ellátni magukat, nincs megfelelő fűtésük.



Vannak szabad helyek



– Azt látjuk, hogy vidékről nagyon kevés hívás érkezik hozzánk, ott a kisebb lakosságszám miatt jobban oda tudnak figyelni a bajban lévőkre, a nagyobb városokban pedig van hajléktalanellátás. Nyíregyházán mintegy 25-30 ember tartózkodik a januári hidegben az utcán. Az Oltalom éjjeli menedékhelyén még vannak szabad helyek, így aki mégis úgy dönt, hogy biztonságos helyen akarja tölteni az éjszakát, be tud menni – mondta az egyesület elnöke.



Beszélt arról is, hogy a koronavírus-járvány már második éve nehezíti meg a szakemberek munkáját, hiszen arra is nagyon oda kell figyelni, hogy a szociális intézményekben élők egészségére is vigyázzanak. Az ellátás szempontjából pedig nagyon fontos, hogy a Tokaji úton már működik az az orvosi szolgálat, amelyben 24 órában látják el a hajléktalan embereket. A tízágyas lábadozóban azokat helyezik el, akik kórházi kezelést már nem igényelnek, de az ellátórendszer még nem tudja őket fogadni.



– Mindannyiunk közös és legfontosabb feladata az élet védelme, hogy a leghidegebb napokban, hetekben senki ne veszítse életét – nyomatékosította dr. Szoboszlai Katalin.



Fűtött épületek



Tiszadadán felkészültek arra, hogy segítséget nyújtsanak, ha szükséges. – Van egy bentlakásos idősotthonunk – mondta lapunknak Mizser Zsolt, Tiszadada polgármestere.



– Itt is el tudjuk ideiglenesen szállásolni azt, aki rászorul. A vírushelyzet miatt más megoldás is szóba jöhet, hiszen vannak olyan fűtött épületeink, amelyeket ideiglenesen kinevezhetnénk éjszakai melegedőknek.



A polgármester hozzátette, ilyen kérés még nem érkezett a tiszadadaiak részéről, de azt nem állíthatja biztosan, hogy a jövőben sem kell segítséget nyújtaniuk.

– Most is van a faluban egy ember, aki nemrégiben tért vissza a településre Ang­liából. Egy fűtetlen házban lakik, amivel eddig nem is volt nagy baj, de a mostani ­hideg miatt már kezdett veszélyes lenni a helyzet. ­Vittünk a ­házba egy kályhát, ­bekötöttük a csövet, tüzelőt is adtunk. Még ez sem végleges megoldás, mert az ablak sincs olyan ­állapotban, hogy mindenestől bent tartaná a ­meleget, így a napokban ezt is megoldjuk egy cserével.



Készen állnak arra, hogy segítsenek



Nagyhalászban is minden körülmény adott ahhoz, hogy el tudják helyezni azokat, akik nem tudják megoldani a fűtést. – Vannak olyan intézményeink, ahol szükség szerint ideiglenesen el tudtunk szállásolni embereket – tudtuk meg Orosz Károly polgármestertől. – Nem tudunk nagyhalászi hajléktalanokról, de ez nem jelenti azt, hogy ne kerülhetne bárki nehéz helyzetbe ebben a nagy hidegben. Ha szükséges, tudunk adni tűzifát is, ki is szállítjuk, ha igénylik, de eddig ilyen kérés még nem érkezett hozzánk. Mindenesetre készen állunk arra, hogy segítsünk a bajbajutottaknak.