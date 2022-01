Az ünnepek előtt az egyik kereskedelmi televízió stábja meglátogathatta a kisvárdai görögkatolikus kórház elzárt részlegét.



Teljes védőfelszerelésben



A Szent Damján Kórház Covid intenzív osztályára normális esetben kizárólag a személyzet mehet be, de ők is csak teljes védőfelszerelésben. A stáb is csupán így léphetett be: a kezeslábas, a dupla gumikesztyű, a maszk, hozzá pedig a védőszemüveg kötelező volt. Amikor bejutottak, az egyik beteg éppen oxigénmaszkot kapott, mindenhol gépek pittyegtek, csövek lógtak a betegek ágya körül – számolt be a látottakról a riporter, Hajdú Orsolya.



– Ide azok a koronavírussal fertőzöttek kerülnek, akiknek rendkívül leromlott az állapotuk, már képtelenek maguktól levegőt venni, sokszor súlyos szövődmények is kialakultak náluk. Az osztályon dolgozók szerint a betegek között ugyan akad oltott, a többségük viszont oltatlan, az állapotuk folyamatosan változik.



– Igazából pillanatról pillanatra változik minden, ezért is fontos, hogy a betegek itt szem előtt vannak – mondta el a csatornának Abriha Dániel rezidens. – Gondoskodunk olyan betegről, aki egy hét non-invazív lélegeztetés után javulni kezdett, de olyan is van, aki erre nem reagál jól – nyilatkozta.



Akkor éppen ketten szorultak mélyaltatásban lélegeztetőgépre. – Bizonyos feladatokhoz összehangolt csapatmunka kell, például az altatott betegek mozgatásához. Az itt dolgozók azt mondják, a fizikai megterhelés, az állandó készenlét napról napra nehezebb. De a legszívszaggatóbb mégis az, amikor egész családok kerülnek be hozzájuk vagy az egyik ismerősük – folytatta a riporter.



– A korábbi időszakban az egyik munkatársunkat is itt ápoltuk, nem konkrétan intenzíves ápoló volt, de intézményünk dolgozója, és őt sajnos elvesztettük – mondta el Deák Csilla osztályvezető ápoló. – Ezt végig kellett nézni, szerintem nálunk senki nem heverte ki ezt.



A kamera bepillanthatott a Bárkába is. A név a bibliai Noé történetére utal, a túlélést jelképezi. Ezen a részlegen is kizárólag védőruhába öltözött szakemberek lehetnek. Ide azok a fertőzöttek kerülnek, akik kórházi felügyeletre, vagy valamilyen légzéssegítőre szorulnak.



– A közösségi találkozások sajnos nem tesznek jót a koronavírus esetszámának, hogy visszaessen – mondta Hegyi Henrik, a Szent Damján Kórház főigazgatója.



A riport azzal zárult, hogy az új fertőzöttek száma az országos adatok alapján még mindig háromezer feletti. A felvétel előtti napon például 95 koronavírus-fertőzött hunyt el, velük együtt akkor 39104 volt a járvány magyar áldozatainak a száma.