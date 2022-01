Javában tart a jelentkezés a Tündérszépek versenyre, és örömünkre szolgál, hogy szebbnél szebb lányok gondolják úgy, az idén szeretnének egy óriási kaland részeseivé válni. Bizonyára mindenkinek ismerősen cseng Bódi Syl­vi neve, aki több mint 25 évvel ezelőtt gondolta úgy, hogy megmutatja báját egy egész országnak.

A kezdetekkor talán ő sem gondolta, hogy alig tizennégy évesen olyan utazásba kezd, ami hosszú évtizedeken át nemcsak az élete részévé válik, hanem a későbbiekben ennek köszönheti majd az országos hírnevét. Köztudott, a debreceni származású modell számtalan szépségversenyen indult, s szinte mindig a legszebbnek választották. Ezért is voltunk kíváncsiak arra, mi a véleménye a mostani megmérettetésekről, illetve miként látja, mi kell ahhoz, hogy valaki végül a dobogó legfelső fokán tündökölhessen.

– Az első és legfontosabb, hogy a lányok megtalálják azt az egyensúlyt, hogy a verseny folyamán ne sérüljön a lelkiviláguk, ne törjenek össze, ha esetleg nem ők nyernek. El kell fogadniuk, a végén csak egy ember győzhet, a többiek pedig „csak” résztvevők, azonban nem szabad elfelejteniük: nem csak egy nyertes lehet! – fogalmazott. Majd kiemelte, a magabiztosság elengedhetetlen, ugyanis nem elég az, hogy valaki szép, a kisugárzáson nagyon sok múlik. Mind tudjuk, ha olyan megmérettetésen vagyunk, ahol a külsőnk számít, akkor bizony ki kell hoznunk a maximumot az adottságainkból – fűzte hozzá. Felidézte: amikor ő színpadra lépett, látszott rajta, hogy szereti magát, elégedett a megjelenésével. Ennek ellenére meg kell jegyezni, nem egoista önszeretetről van szó, hanem egészséges önértékelésről. – Szerettem magam és a közönséget, ezt is sugalltam feléjük: mosolyogtam, magabiztosságot sugároztam. Teljesen elememben voltam – ez hozzáad egy pluszt a megjelenéshez, az pedig döntő lehet egy szépségversenyen – mondta.

Gyönyörűek a magyar lányok

Az elmúlt időszakban igencsak megváltozott a szépségről alkotott véleményünk, legalábbis ezt mutatják azok a fotók, amelyekkel elárasztjuk az internetet.

Napjainkban előszeretettel használjuk a különböző képszerkesztőket, ám ezzel voltaképpen eltüntetjük a valós énünket, szépségünket. Bódi Sylvi lapcsoportunknak úgy fogalmazott, ő a természetes szépség híve, és azt tanácsolja a Tündérszépek versenyen indulóknak is, hogy önmagukat adják, ne vegyenek fel „álarcot”, ne álljanak be a „tucatlányok” mögé. – Ha lenne egy tizen­nyolc éves lányom, és lenne kedve indulni hasonló versenyeken, biztosan bátorítanám arra, hogy mutassa meg magát, viszont azt is elmondanám: ha nem nyeri meg, ne essen kétségbe – nyomatékosított. – Ne gondolja magát kevesebbnek, ne hitesse el magával, hogy semmit nem ér csak azért, mert nem őt választották a leggyönyörűbbnek, legcsinosabbnak. Egy jó kalandnak kell felfogni, mely tele van lehetőségekkel, és ha ügyesek vagyunk, akkor ez tökéletes ugródeszka lehet – jegyezte meg. Továbbá elmondta, a modellszakma sok türelmet, kitartást és alázatot igényel. Óriási a piac Magyarországon, nagyon sok szép lány él hazánkban, amire büszkének kell lennünk. Ellenben nem szabad erre feltennünk az egész életünket, tanulni kell, kapcsolatokat építeni, és úgy élni, hogy később boldogan tekintsünk vissza a múltra, a szép emlékekre.