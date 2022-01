– Elképesztő, mennyi nyertes pályázat volt az előző költségvetési ciklusban, a választókerületemben 2500 sikeres beadványról számolhatok be. A 33 település összesen több mint 44 milliárd forintot kapott – hangsúlyozta dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő csütörtökön Nyírbogáton, a Széchenyi 2020 vidékfejlesztési program eredményeit bemutató sajtótájékoztatón. Kitért arra is, hogy az utak rendbetételére kiírt pályázatok nagyon fontos pillérei a vidék fejlesztésének: az előző kiírásban 18 település kapott támogatást külterületi utak építésére és útkarbantartó gépek vásárlására mintegy 1,2 milliárd forint értékben.

Összekötik a településeket

Az eseményen jelen volt Papp Zsolt György vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár is, akitől megtudtuk, 2020-ban lejárt az előző hétéves költségvetési ciklus, s most egy kétéves átmeneti időszakban vagyunk. – A két év alatt 1570 milliárd forintnyi forrásra lehet majd pályázni. A helyi piacok mellett külterületi utakra is lehet támogatást igényelni, egészen novemberig. Az a célunk, hogy még több önkormányzat vehessen részt ebben a kiírásban, és az új utakkal még több települést köthessünk össze, s ezzel a mezőgazdaságot és az élelmiszer-termelést is segítjük. Az igény óriási, hiszen eddig az országban 850 pályázat érkezett, ebből hét a választókerületből. A támogatás összege is változott: a korábbi, településenkénti 100 millió forint helyett most 300 milliót kaphatnak az önkormányzatok – ismertette az útfelújításra fordítható támogatások újdonságait a helyettes államtitkár.

Rendkívüli lehetőségek

Az előző, 2017-ben meghirdetett pályázatok eredményeként 1500 kilométernyi út újult meg hazánkban, beleértve a vízelvezető rendszereket is. Papp Zsolt György bízik benne, hogy az új kiírásban még több új út szolgálhatja a megyénkben közlekedők kényelmét.

– A vidékfejlesztési program egyik zászlóshajója az élelmiszer-feldolgozás, ezért arra törekszünk, hogy az ágazat felkarolásával olyan infrastruktúrát hozzunk létre, ami a helyben termelt magyar alapanyagokból magyar élelmiszert állít elő. A célok megvalósításához a korábbi pályázatok mellett a következő években további 750 milliárd forintot különítettek el. A vidéken élőknek, a mezőgazdaságban dolgozókban mindez rendkívüli lehetőségeket teremt. Nagy hangsúlyt fektetünk a különféle zöld intézkedésekre is a hagyományos értékek megőrzése mellett – tudtuk meg a helyettes államtitkártól, aki lapunknak azt is elmondta, a megyénkbeli fejlődés országos viszonylatban is kiemelkedő.

– Szabolcs-Szatmár-Bereg megye települései előszeretettel pályáznak és nyernek a vidékfejlesztési és a Magyar Falu Programban is, és már rég megdőlt az a sztereotípia, hogy ez a vidék elmaradott lenne – hívta fel a figyelmet Papp Zsolt György, aki szerint a siker egyik kulcsa az önkormányzatokkal ápolt szoros kapcsolat és a hatékony közös munka.