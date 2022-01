– Több helyszínen lesz majd a diákok beléptetése, akik hőmérőzés után maszkban léphetnek az iskola területére. Korábban a díszteremben vagy a tornateremben tartottunk egy központi tájékoztatást. Idén ezt elvetjük, minden felügyelőtanár szóról szóra ugyanazt fogja majd elmondani a felvételi megkezdése előtt a termekben, ahol tíz diáknál több nem lehet jelen, és a másfél méteres védőtávolságot is betartjuk. A maszkokat a tanulók a feladatlap átvétele után levehetik – tette hozzá Bíró Gábor. – A központi írásbeli felvételi előtt egy nappal hívjuk be azokat a nyolcadikosokat, akik az Arany János Tehetséggondozó Programra jelentkeztek. Harmincnégy helyre hetvenen jelentkeztek, tudomásom szerint az országban ez a legmagasabb szám a programban részt vevő középiskolák közül. Beszélgetni fogunk a gyerekekkel, akikkel teszteket is elvégeztetünk és irányított fogalmazást is íratunk.



Fontos dátumok



– Az Eötvös Gyakorlóiskola a szombaton 10 órakor kezdődő központi írásbeli felvételire 49 diákot vár és fogad. A felvételi feladatlapokat a diákok 5 teremben – egy-egy teremben 10-10 felvételiző elhelyezésével – fogják megírni – mondta el lapunknak dr. Komáromi István, a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatója. – A korábbi évek gyakorlatának megfelelően elsősorban az Eötvösben továbbtanulni szándékozók írnak itt nálunk felvételit, de olyan diákok is vannak, akik nem a mi iskolánkban tervezik a továbbtanulásukat. És ez fordítva is igaz, hisz minden évben közel 40-50-en írásbeliznek nálunk, ugyanakkor február közepén átlag 250-300 diák küldi be hozzánk a felvételi jelentkezési lapját.



Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Ennek időpontja 2022. január 27., csütörtök 14 óra. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelmet elektronikus úton kell megküldeni a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának minél előbb. A központi írásbeli felvételi vizsga letételére a vizsgaszervező intézményeknek ún. „második pótnapot is biztosítaniuk kell a tanulók részére”. Ennek időpontja: február 4., péntek 14 óra.



– Az írásbeli felvételi vizsga második pótnapján kizárólag csak azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan Covid–19-fertőzésben szenvedtek vagy igazoltan házi karanténba kerültek, illetve „egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok miatt” sem a rendes, sem pedig a „pótló” központi írásbeli felvételi vizsgán sem tudnak megjelenni. A központi írásbeli vizsga második pótnapjára a részvételi kérelmet a kérelmezőnek abba az iskolába kell eljuttatnia, ahová a jelentkező azt eredetileg beadta. Az iskolába eljuttatott kérelmet az intézménynek január 28-án, pénteken 16 óráig kell fogadnia – ismertette a fontos dátumokat dr. Komáromi István.



A szülők is izgulnak



– A legfontosabb, hogy a központi felvételit a lehető legnagyobb biztonságban írhassák meg a gyerekek, ennek érdekében a honlapunkon és a közösségi oldalunkon minden szükséges információt feltüntettünk a diákoknak és a szülőknek – mondta el lapunknak Huszárné Kádár Ibolya, a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium intézményvezetője. – Szombaton 9.30-ra már minden felvételizőnek meg kell érkeznie az intézményünkbe, azonban a szülők nem jöhetnek be az épületbe a gyermekeikkel. Mi is sajnáljuk, hogy elmarad ez a lehetőség, hiszen ilyenkor a pedagógusaink mindig beszélgetnek a szülőkkel és sok kérdést meg tudnak válaszolni, azonban a tanulók biztonságát kell elsődlegesen szem előtt tartanunk.



Az intézményvezető hozzátette: a felvételiztető iskolák arra kérik a szülőket, hogy gyermekeiket csak akkor engedjék el szombaton reggel megírni a dolgozatot, amennyiben egészségesek. Ez nemcsak azért fontos, hogy ne fertőzzék meg diáktársaikat, hanem azért is, mert egy betegség – főleg, ha lázzal is jár – hátrányosan befolyásolja a tanuló teljesítményét.



– A felvételi napján a beléptetéskor a gyerekek áthaladnak majd egy hőkapun, hogy biztosan tudjuk, senki nem lázas közülük – emelte ki Huszárné Kádár Ibolya. – A bejáratnál és a tantermekben is lesz kézfertőtlenítő, és előzetesen elkészítettük a terembeosztást is, amit a gyerekek megnézhetnek a holnapunkon, így az oktatási azonosítójuk alapján már előre tudhatják, hogy melyik terembe kell menniük. Iskolánknak különösen megterhelő lesz ez a hétvége, hiszen a központi felvételi levezénylése mellett az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező tanulók felvételijét is most tartjuk.



– Szerintem a szülők most jobban izgulnak a központi írásbeli felvételi miatt. Egyrészt aggódunk, hogy addig a gyerek nehogy karanténba kerüljön, másrészt nem tudjuk, hogy a másfél évnyi online oktatásnak milyen hatásai lesznek a tudástesztelésen – osztotta meg velük véleményét Anna, ő kétszeresen is izgul, hiszen a lánya és a keresztfia is írásbelizik szombaton. Az édesanya úgy véli: a központi írásbeli felvételinek komoly tétje van, hiszen egy elrontott feladatsor miatt sokak álma lehet semmivé, s nem jutnak be a vágyott középiskolába. – Mi speciálisan is készültünk itthon, a korábbi évek feladatsorain gyakoroltunk. Szerdán pedig már a saját szemünkkel is láthatjuk az eredményeket.