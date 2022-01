Ha mindenki a szépségedet dicséri, ha szívesen mosolyognál a címlapokon, s ha a modellkarrier minden vágyad, jelentkezz a Tündérszépek országos szépségversenyre, amit immár negyedik alkalommal indított útjára a Mediaworks Hungary Zrt. és amire már jelentkezhetnek a Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei, itt született vagy itt tanuló 18–29 év közötti hölgyek.



Ha eddig csak álmodoztál ­arról, hogy megmutasd a szépséged a világnak, ha szeretnéd te képviselni megyédet a fináléban, s ha szeretnél betörni a médiába vagy a szépségiparba, itt a lehetőség: nevezz mielőbb, hiszen az előzsűrizés folyamatos. A dicsőség mellett nyeremények is várják a Tündérszépeket: egzotikus utazás, értékes mobiltelefonok. A megyei fordulóba maximum 30 lány juthat be. Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de aki kéri, annak profi fotóssal készítjük első saját fotósorozatát.

A megyei fordulóból 4 lány (a zsűri döntése nyomán 3, valamint a legmagasabb értékelést kapott közönségkedvenc) jut tovább a regionális fordulóba, ahonnan az országos döntőbe vezet a legszebb 22 hölgy útja. Szabó Orsi, 2021 Tündérszépe ebben az évben tanácsaival segíti majd a versenyzőket. Háziasszony-mentorunk ezúttal Kárpáti Rebeka 2013-as Miss Universe Hungary lesz, két mentortársa pedig a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyert Szarvas Andrea, valamint a 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter lesznek.



Barátságos közeg



A debreceni származású Szabó Orsinak versenyünk visszaadta a magába vetett hitét, azt, hogy ha valamit szeretne, azt el tudja érni.



– Azt javaslom azoknak, akik szeretnék magukat kipróbálni, hogy jelentkezzenek – tette hozzá a szőke szépség. Kárpáti Rebeka azt tanácsolja a lányoknak, hogy natúr, természetes hatású fotókkal nevezzenek, és ilyen ruhákkal készüljenek a fotózásokra, mert így rajtuk lesz a fókusz, az ő szépségük érvényesül majd. Eszenyi Eszter másodszor tér vissza mentorként. A Tündérszépek azért kedves a szívének, mert a természetes szépség áll a középpontban.



– Közel áll hozzám a stílusa, ráadásul a közeg is nagyon barátságos. Nagyon sok lehetőséget rejt magában, hiszen a jelentkezők hírportálokon, tévében jelennek meg – sorolta a verseny előnyeit. Szarvas Andrea is második alkalommal segíti a Tündérszépeket mentorként, és üzent is a leendő versenyzőknek. – Annak, aki gondolkodik a nevezésen, azt tanácsolom, próbálja ki magát! A szervezők és mi, mentorok is azon dolgozunk, hogy a lányoknak igazi élmény legyen a verseny, és hogy minél jobban felkészítsük őket.



Tudnivalók



Az országos szépségversenyre 18–29 év közötti hölgyek jelentkezhetnek.



A verseny megyei szinten indul, majd a regionális fordulókon keresztül jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig. A megyei fordulóba maximum 30 lány juthat be, ezért sem érdemes halogatni a nevezést.