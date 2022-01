Karácsonyfa-­panziót nyitott a Tabulapláza Alapítvány. A nyíregyházi adománykávézót, a Labor Cafét is működtető civil szervezet azoknak szeretne segíteni, akik a műanyag és a vágott fenyő helyett a földlabdás fa mellett döntöttek, de mivel nem értenek a gondozásához, karácsony után nem tudják, mihez kezdjenek vele.



Többször fel lehet használni



– Az egyik önkéntesünk fejéből pattant ki a karácsonyfa-panzió ötlete, ugyanis van egy nagy meggyese, amit fenyők szegélyeznek – többek között olyanok is, amiket egykor a szomszédai adtak neki oda, mert nem tudták hová tenni. Környezetvédő ismerőseim, barátaim közül sokan panaszkodtak, hogy azért nincs karácsonyfájuk, mert nem szeretnének vágottat, a dézsással meg sok a macera, ezért inkább nem is díszítenek. Egy kicsit nekik is szeretnénk segíteni, így talán jövőre már vesznek töveset, ha tudják, hogy nem kell vele bajlódniuk. Az is fontos szempont, hogy ezeket a fákat többször fel lehessen használni – mondta el érdeklődésünkre Fekete Éva. Az alapítvány kuratóriumi tagja hozzátette: aki beviszi a földlabdás fenyőjét a Labor Caféba, egy jelképes adományért cserébe önkéntesük kiülteti, felcímkézi és gondozza jövő karácsonyig, amikor aztán ismét hazaviheti a tulajdonosa. A fennmaradó összeget pedig faültetésre fordítják.