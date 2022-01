A kiváló munkát végzett kollégákat jutalmazta decemberben a pákozdi logisztikai központjában a Baptista Szeretetszolgálat. Az elismerésekből jutott megyénkbe is. A keddi számunkban már bemutattuk dr. Papp István nyugdíjas főorvost, aki a Paul Montacute-díjat kapta meg.



Ezen az ünnepségen vehette át Az Év Intézményvezetője címet Deák Szvetlána Ágnes, a kótaji István Király Baptista Általános Iskola igazgatója. Szülei, nagyszülei is pedagógusok voltak, így a gyermekek oktatása-nevelése, személyiségük fejlesztése természetessé vált a számára. Tanítóként Kemecsén kezdett el dolgozni, ahol később igazgató is volt. A kótaji oktatási intézményben 2018 óta dolgozik. Mint lapunknak elmondta, a díj a kollégái érdeme is.

Deák Szvetlána Ágnes (Kótaj)



Cipődoboz-akció



A nyírbogdányi Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az Év Tantestülete díjat vehette át Pákozdon. A Baptista Szeretetszolgálat ezzel a díjjal ismerte el Petró Gergely intézményvezető, Tolnai Ilona igazgatóhelyettes és a tantestület áldozatos fáradozását, munkáját. Mint Gadzsa Bernadett szaktanár lapunknak elmondta, az intézmény fő gondolata a szeretet és a segítségnyújtás, s e gondolatok jegyében vállalta az iskola a karácsonyi cipődoboz-akció és élelmiszer-adományok koordinálását.