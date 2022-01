– Hátrányos helyzetű településen a pedagógiai munka kihívásokkal teli, de egyben értékteremtő is. A tanórákon a digitális oktatáshoz használt számítógépeink nagymértékben fejlesztésre szorulnak, így örömmel fogadtuk, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Telenor Magyarország által kiírt Digitális ugródeszka 2.0 elnevezésű pályázat egyik nyerteseként 6 laptoppal gazdagodhatott iskolánk, nagyon hálásak vagyunk a támogatásért – mondta el lapunknak Pappné Turik Tímea, a magyi Palásti László Általános Iskola és Óvoda intézményvezetője.

Hozzátette, iskolájuk számítástechnikai termében 16 munkaállomás található, gépeik nagy részét több mint 8 éve szerezték be, a régi hardverekkel és szoftverekkel a digitális kultúra és informatika órán már nehézkesen dolgoztak a gyerekek, ezért is volt szükség az újításra. Vannak most is tableteik, melyeket idegen nyelvi órákon használnak. A 96 tanulót számláló intézményben tanórán és tanórán kívüli tevékenységek során is szeretnék bevetni a most elnyert eszközöket.

Kompetenciafejlesztés

– Szeretnénk elérni, hogy elsősorban a tanulás szolgálatában álljanak az új informatikai eszközök és ne csak a játékeszközt lássák bennük a gyerekek, hiszen ma már minden területen elvárt a digitális tudás. Intézményünk csatlakozott a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport „Diagnosztikus mérések fejlesztése” című projektjéhez is, amelynek célja a számítógép-alapú tesztelés gyakoroltatása, terveink szerint a diákjaink már az elnyert eszközökkel készülnek fel a mérésekre – mondta el a pedagógus, aki szerint a mindennapjainkat a digitalizáció uralja, s ez újfajta szemléletmódot és módszertant követel meg a tanároktól is. Sőt, a továbbtanulásnál is abszolút előnyt élvez az a diák, aki korszerű digitális tudással és idegen­nyelv-ismerettel bír. Ezeken a területeken sem szenvedhet hátrányt, ugyanolyan szinten és módszerekkel fejleszteni kell egy kistelepülésen élő, hátrányos helyzetű fiatal kompetenciáját, mint a nagyobb városi iskolákban. Ma már ebben nem lehet különbség – emelte ki Pappné Turik Tímea.

Nagy szükség van az eszközökre

A Magyar Református Szeretetszolgálattól megtudtuk, 10 millió forintos értékben jutottak iskolák digitális eszközökhöz.

– Baranya, Békés, Hajdú-Bihar, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iskolák jutottak oktatási tevékenységet támogató eszközökhöz. A digitális felzárkóztatás elősegítése céljából indított pályázaton öt hátrányos helyzetű település iskolája nyert tableteket és laptopokat.

– A társszervező HiperSuli már országszerte összesen 101 iskolában segíti a digitális oktatási módszerek alkalmazását – közölte a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs referense, Dobis-Lucski Zsófia.

– Területi és pályázói szempontból is változatos pályamunkákat zsűrizhettünk. A beérkezett jelentkezések száma alapján azt láttuk, hogy többek közt Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyes iskoláiban különösen nagy szükség mutatkozik az eszközökre – mondta Mészáros Attila, az adományozó vállalat kommunikációs igazgatója.

Közösségépítő program

A HiperSuli már 2015 óta segíti a tanintézmények digitális útra lépését. A mára már országszerte 101 iskolában futó projekt támogatja a digitális újításra nyitott pedagógusok munkáját, tanári közösséget épít és online kapcsolatot biztosító eszközökkel segíti a tanórák színvonalának fejlesztését. A program az évek során felhalmozott tapasztalatokat felhasználva az Emberi Erőforrások Minisztériuma által akkreditált képzést is indított, amely bármely pedagógus számára ingyenesen, akár online elvégezhető. A kor igényeinek megfelelően már a diákokat az algoritmikus gondolkodás elsajátítására ösztönző robotika is szerepel a projekt palettáján.

Az eszközökhöz tudást is nyújtanak az iskolák

Fotó: Magyar Református Szeretetszolgálat