Évtizedes útfelújítási csúcs dőlt meg tavaly: az eredetileg tervezett ezer kilométerhez képest negyedével több útszakaszt tettek rendbe vagy kezdték el a felújítást 2021-ben. A beavatkozások nagyobbik hányadát a vidéki életminőség emelését célzó Magyar Falu Program forrásai tették lehetővé. 2017 óta összesen 175 kilométernyi gyorsforgalmi út rekonstrukciója zárult le a forgalom folyamatos fenntartása mellett. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél arra voltunk kíváncsiak, hogy az előző esztendőben Szabolcs-Szatmár-Beregben mely településeknél újultak meg az utak – ezt a mellékelt táblázatban részleteztük.

Új munkagépeket vettek

– A kormány támogatásával összesen közel kilencmilliárd forintért vásárolhattunk új munkagépeket. Míg 2010 előtt erre alig költhettünk, a múlt évtized elejétől mostanáig több mint 43 milliárd forintért szerezhettünk be másfél ezernél is több eszközt az utak üzemeltetéséhez, karbantartásához. Társaságunk így saját járműveivel és gépeivel, külső közreműködő bevonása nélkül is képessé vált komolyabb felújítások kivitelezésére – közölte Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

A közutak megfelelő műszaki állapota egyaránt fontos a lakosoknak, a vállalkozások és átfogóan az egész gazdaság számára is. A kormány jelentős forrásmennyiséget mozgósít a 2010 előtt felhalmozott jelentős karbantartási lemaradás ledolgozásáért. Az elmúlt évtizedben több mint hatezer kilométeren állítottak helyre főként alsóbbrendű utakat – olvasható az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményében. Ebben Schanda Tamást, az ITM parlamenti és stratégiai államtitkárát is idézik.

– Tavaly az addiginál is nagyobb lendülettel folytattuk a főutak és mellékutak felújítását. A közlekedés biztonságát is javító munkálatok 1276 kilométere évtizedes rekordnak számít. Megyei bontásban a dobogós Tolna, Bács-Kiskun és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéket Szabolcs-Szatmár-Bereg, Pest, Fejér és Heves követi. Az elmúlt öt évben jelentős hossz­ban újultak meg elsősorban Budapest és Balaton környéki autópálya-szakaszok is. A Magyar Közút beruházásaiban összesen 175 kilométerre kiterjedő munkálatokat komoly műszaki bravúrral teljes lezárások nélkül, jól kigondolt forgalomterelések mellett végezték el.

Program a magyar falvakért

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. összegzéséből kiderül, hogy a 2021-ben lezárult vagy megindított beruházásaikban összesen mintegy 480 szakasz újul meg. A több mint 1250 kilométert érintő fejlesztések összértéke meghaladja a 220 milliárd forintot. A ráfordítások felét a kistelepülések lakosságmegtartó képességének erősítését szolgáló Magyar Falu Program biztosította. A program forrásaiból támogatott projektek tették ki a beavatkozásokban érintett útszakaszok több mint négyötödét, a rendbe tett kilométerhossz közel kétharmadát.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. összegzése a szabolcs-szatmár-beregi útfelújításokról

A 2021-ben befejezett felújítások

(az érintett települések, az útszám és a beavatkozási hossz méterben)

Szamoskér 4120 1300

Tiszavasvári 36 1000

Nyírszőlős 3822 2260

Dombrád 3827 1406

Nyírtura 3829 2075

Kék 3826 1802

Mezőladány 4115 1363

Mánd, Fülesd 491 4300

Rozsály 41135 756

Rozsály 4143 351

Baktalórántháza 41 1001

Szamosbecs 49 1490

Őr 4917 1340

Jármi 49 1525

Kisléta 4929 3165

Máriapócs 4927 3529

Tamásbokor 3612 2480

Homoktanya 3834 1052

Szamosszeg, Szamoskér 4120 2566

Kántorjánosi 4917 2150

Tiszadob 3631 1000

Nyírszőlős 3822 178

Homoktanya 3834 1275

Nyírtass 41103 300

Kemecse 3829 2400

Érpatak 49121 576

Máriapócs 4927 2118

Nyírbogát 49134 1244

Tiszaeszlár 3634 1152

Újdombrád 3834 1430

Nyírtura, Sényő 4102 9422

Vásárosnamény 4108-41318 csomópont 181

Vásárosnamény 4115 492

Napkor 41-4102 csomóp. 435

Levelek 41-4926 csomópont 625 Vásárosnamény 4108 1446

Vásárosnamény 41318 854

A 2021-ben elkezdett felújítások

(az érintett települések, az útszám és a beavatkozási hossz méterben)

Mátészalka 471 körforgalom

Nyíregyháza-Záhony vasútvonal feletti híd 36

Homoktanya 3834 1000

Máriapócs 4927 1004

Nyírbéltek 49133 744

Fényeslitke 4152 2746

Fehérgyarmat 4127 1700

Kántorjánosi 4917 3178

Hodász 4917 4239

Bököny 4901 2833

Bököny, Geszteréd 4901 1915

Székely 4103 4978

Nagydobos, Szamosszeg 4118 3183

Kántorjánosi 4917 1255