Az elmúlt napokban ismételten megnövekedett az olyan zsaroló hangvételű levelek száma, amelyek állami és önkormányzati szerveket, közintézményeket és magánszemélyeket céloznak.



A levelek szövegezése egyforma, tartalma szerint a címzett készülékét megfertőzték egy trójai vírussal, amely segítségével az áldozat adatait átmásolták a csalók szervereire. A támadó azt is állítja az e-mailben, hogy az átmásolt fájlok között van egy olyan kompromittáló videó felvétel, melyet a felhasználó kamerájával rögzítettek, és a felvételen az áldozat felnőtt tartalmú oldalak látogatása közben végzett tevékenysége látható. A zsaroló felhívja a levél címzettjének a figyelmét arra, hogy amennyiben a kért összegű váltságdíj nem kerül kifizetésre, abban az esetben a kompromittáló felvételeket eljuttatja a címzett ismerőseinek, illetve a közösségi médiában is közzéteszi azt. Továbbá, a fenyegetés szerint, a támadó a felhasználó e-mail fiókját újabb káros tevékenységre használhatja fel.



A leveleket a SPAM szűrök sokszor nem szűrik ki megfelelően, mivel azok nem tartalmaznak olyan hivatkozást, ami alapján a szűrő felismerné őket. A mostani esetben a levelek tárgya „Sikeresen bejelentkezett, a készülék összes adata átmásolásra került. Olvassa el a benne lévő utasításokat.”, valamint a levelekben szereplő Bitcoin számla száma „bc1q5cpne7expp2t333l58jnnv4gh6emmr9vv2czaz” is azonos.



Az NBSZ NKI javasolja az ilyen és ehhez hasonló levelek figyelmen kívül hagyását, továbbá a fenti indikátorok beállítását a SPAM szűrőben.



Példa a szóban forgó zsarolólevélre:



Üdvözletem,



Ez az utolsó figyelmeztetés.



A rendszere veszélybe került.

Minden adatot átmásoltunk az Ön készülékéről a szervereinkre.

Volt egy videófelvétel is a kamerádról, amelyen pornót nézel.



A vírusom egy nemrégiben megnyitott felnőtteknek szóló weboldalon keresztül fertőzte meg a készülékét.



Ha nem tudod, hogyan működik, megosztom veled a részleteket.

A Trójan vírus teljes hozzáférést és ellenőrzést biztosít az Ön által használt eszköz felett.

Ennek eredményeként láthatom az egész képernyődet, bekapcsolhatom a kamerádat és a mikrofonodat, és te még csak nem is fogsz tudni róla.



A képernyődről és a kamerás eszközödről videófelvételt készítettem, és megszerkesztettem a videót, amelyen a képernyő egyik részén egy maszturbáló videót látszik, a másik részén pedig egy pornográf videót, amelyet abban a pillanatban nyitottál meg.



Látom a teljes névjegyzékét a telefonjáról és az összes közösségi médiáról.

Ezt a videót egy pillanat alatt elküldhetem a telefonos, e-mailes és közösségi médiás kapcsolataid teljes listájára.

Ezenkívül mindenkinek tudok adatokat küldeni az e-mailjéből, valamint az üzenetküldőkből is.



Örökre tönkretehetem a hírnevedet.



Ha el akarja kerülni ezeket a következményeket, akkor:

1400 USD (US dollár) átutalása a bitcoin pénztárcámba

(ha nem tudja, hogyan kell ezt megtenni, írja be a Google keresőjébe, hogy “Bitcoin vásárlás”).



Bitcoin tárcám (BTC Wallet): bc1q5cpne7expp2t333l58jnnv4gh6emmr9vv2czaz



Amint megérkezik a fizetés, azonnal megsemmisítem a videódat, és garantálom, hogy nem foglak többé zavarni.

50 órája (valamivel több mint 2 nap) van arra, hogy teljesítse ezt a kifizetést.

Automatikus értesítést kapok, amikor elolvasom ezt az e-mailt. Hasonlóképpen, az időzítő automatikusan leáll, miután elolvasta az aktuális e-mailt.



Ne próbálj meg reklamálni sehol, mivel a pénztárca nem követi, a posta, ahonnan a levél érkezett, és nem követik és automatikusan létrejön, így nincs értelme írni nekem.

Ha megpróbálja megosztani ezt az e-mailt bárkivel, a rendszer automatikusan kérést küld a szervereknek, és azok továbbítják az összes adatot a közösségi hálózatoknak.

A jelszavak megváltoztatása a közösségi hálózatokon, levelezésen, eszközön nem segít, mert az összes adat már le van töltve a szerverfürtömre.



Sok szerencsét, és ne csinálj semmi hülyeséget. Gondoljon a hírnevére.



Zsarolólevelekkel kapcsolatban további információk találhatóak a Nemzeti Kibervédelmi Intézet honlapján:



https://nki.gov.hu/it-biztonsag/kiadvanyok/segedletek/tudnivalok-a-sextortion-zsarololevelekrol

https://nki.gov.hu/figyelmeztetesek/tajekoztatas/tajekoztatas-keretlen-level-utjan-terjedo-zsarolo-levelekrol/



Forrás: nki.gov.hu