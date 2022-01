A nyíregyházi önkormányzat tavaly elnyerte a Tehetségbarát Önkormányzat Díjat és ezen felül másfél millió forintos támogatásban részesült a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. jóvoltából.

Tehetség és kitartás

Ennek köszönhetően a megyeszékhely önkormányzata 2021 október elején megrendezhette a IV. Nyíregyházi Ifjúságkonferenciát és ugyancsak lehetősége nyílt a város vezetésének arra, hogy a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal által javasolt fiatalokat a tehetségterületükön hasznosítható eszközök – laptop, mikroszkóp, fényképezőgép, tablet, sporteszköz – beszerzésével segítse. Ezeket adták át a diákoknak a városházán.

Forrás: DODO FERENC

– Több okom is van a gratulációra – mondta köszöntőjében dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere. – Egyrészt azért, mert a saját területeteken valamennyien kiemelkedően tehetségesek vagytok, ami szerencsés adottság, és tudni kell vele bánni is. Másrészt pedig azért, mert a most átadott eszközökkel a magunk módján mi is hozzájárulhatunk képességeitek további kibontakozásához. Őrizzétek meg magatokban a későbbiekben is az elszántságot és a kitartást még akkor is, ha esetenként kicsit nehezebb időszakot éltek át. Adjátok át a kortársaitoknak azt, amit ti már tudtok, hogy érdemes jól tanulni és versenyszerűen sportolni.

Az ajándékot elsőként Ecsedi Noémi vehette át, aki 2019 óta Nyíregyháza diákpolgármestere és aki régóta kiemelkedik kortársai közül önkéntes és közösségi tevékenységével.

Kutatók, írók, sportolók

Szojka Levente, a növényi sejtek dinamikáját kutatja, emellett klarinétozik, tagja a Diák-polgármesteri Irodának.

Prekopcsák Réka matematikából kimagasló megyei és országos eredményekkel büszkélkedhet, a LogiSchoolban tanít gyerekeknek programozást, jelenleg a fotózásban szeretné tovább fejleszteni jártasságát.

Gaál Barnabás két osztálytársának a közreműködésével Lego figurák és elemek felhasználásával készít animációs kisfilmeket.

Bojti Gréta ígéretes junior ökölvívó, ötödik lett a korosztályos Eb-n, emellett országos bajnok.

Deme Zsófia a biológia területén ért el jelentős sikereket egyetemi tudományos pályázatokon.

Tóth Virág versei, írásai rendszeresen napvilágot látnak. Idén jelent meg első könyve, folyamatban van második kötetének kiadása.

Barkóczi Eszter szövegei online folyóiratokban jelennek meg, jelenleg egy angol musical fordításán dolgozik.

Benkő Dávid rendszeres résztvevője a Kamasz terasz programjainak.

Szász Kristóf atlétaként ért el korosztályában kiemelkedő eredményeket.