Hazánkban az új fertőzések több mint 11 százalékáért az omikron-mutáció a felelős, állapította meg a laboratóriumban vizsgált minták alapján a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A szakemberek már korábban is hangsúlyozták, hogy a koronavírust és az influenzavírust egyszerre is el lehet kapni, és ebben az esetben súlyosabb lefolyású lehet a megbetegedés. Itthon két mintában azonosították a „fluronának” elnevezett tünetegyüttest, mindkét beteg fiatal, 30 év alatti volt – írta a Világgazdaság.



A szakemberek azt is kiemelték, szerencsére eddig nem kellett tartani a két vírus együttes megjelenésétől, ugyanis az influenzaszezon itthon január végén, február elején jellemző. A szakemberek a koronavírus elleni oltást mindenképp ajánlják, mert az jelenti az elsődleges védelmet a súlyos betegséggel szemben.

Akár végzetes is lehet a koronavírus és az influenzavírus együttes fertőzése, a két betegség kombinációjának már nevet is adtak, azt, hogy Flurona. Egy várandós nő nemrég emiatt halt meg Izraelben. Egy víruskutató szerint hamarosan Magyarországon is egyszerre támadhat az omikron szupermutáns és az influenzavírus, ezért azt tanácsolja, hogy mindenki vegye fel a védőoltásokat. Januárban minden héten csütörtöktől szombatig regisztráció nélkül lehet kérni a koronavírus elleni oltást.