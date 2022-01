Még nem kapott téli tüzelősegélyt Gyulaháza, holott idejében meghirdették a szociálistűzifa-igény lehetőségét. A támogatás iránti kérelmeket november 16-ától 27-éig lehetett benyújtani az önkormányzathoz, ahol megvizsgálták az egy főre jutó havi jövedelmet, megnézték, mennyien élnek a lakásban és milyen tüzelőanyaggal fűtenek.



Elfogynak a tartalékok



– Az igény az idén se lépi túl a tavalyit, hiszen mintegy 180 kérelmezőnk van most is, a településen élő családoknak közel a 30 százaléka – tudtuk meg a település polgármesterétől, Bardi Bélától, aki elmondta, hogy éppen náluk akadozik a szállítás. – Tavaly ilyenkor a kapott tűzifának már egy jelentős részét el is tüzelték, most pedig még egy ölnyit se kaptunk az erdészettől. A lakosság kissé türelmetlen, de mivel január 20-áig ígérvényünk van erre, csak a legjobbat remélhetjük. Jó is lenne, ha nem csúsznánk tovább, mert a mostani hideg éjszakák a szegény emberek tartalékait lassan felemésztik. Nyilvánvaló, hogy az erdőgazdaságok is későn kapnak tájékoztatást ahhoz, hogy tervezni tudjanak, így erőn felül próbálják behozni a lemaradást. Egy kicsit amiatt is izgulunk, hogy a tavalyihoz képest az ár ugyancsak megugrott, miközben a szociálistűzifa-vásárlásra fordítható, támogatott köbméterenkénti összeg nem változott az elmúlt évekhez képest. Felteszem, az állami erdészet egyeztet a döntéshozókkal, a magánerdészeteknek viszont a kereslet diktál. Pedig tavaly még azon igyekeztek, hogy a viharkárok után minél előbb szabadulni tudjanak a kényszervágott faárujuktól. Egyébként a kiosztásról Gyulaházán is az önkormányzat gondoskodik, az amúgy is gyanús szokott lenni, amikor valaki soron kívül jelentkezik, hogy ő majd szállít valamelyik rászorultnak. Az a fa aligha érkezik meg jogos tulajdonosához, arra már másik vevő akadt – tette még hozzá a faluvezető.



Saját erőből



Ehhez képest Ópályi szerencsésebb helyzetben van, mivel ott már az igényelt tűzifamennyiség közel felét eljuttatták az igénylőkhöz.



– Öt éve vagyok Ópályi polgármestere, és eddig minden évben tudtunk adni tűzrevalót az embereknek – mondta el Herdon János, a település első embere. – Összesen 14 millió forintot nyertünk 2020-ban, azóta ez az összeg nem változott. Mi is tapasztaltuk a tűzifa árának emelkedését, és jól látjuk, hogy amíg tavaly a Nyírerdő Zrt.-től áfa nélkül 12 ezer forintért tudtuk a fának megvásárolni köbméterét, most ugyancsak áfa nélkül 16 ezret kellett kiadnunk érte. Mit is tehettünk, hogy ne osszunk kevesebbet az eddigi 900 köbméternél, meghánytuk-vetettük a lehetőségeinket, és a hiányzó 200 köbméter árát kipótoltuk saját erőből, illetve minket terhel az ideszállítás költsége is. Mintegy 600 családnak tudunk juttatni belőle, a kiosztásról pedig gondoskodunk, ami közel 50 százalékban meg is történt. Az olyan házaknál, ahol 80 év felettiek laknak, a közmunkások segítségével behordjuk a házba is. Legelőször mindig a kisebbségeknek szállítunk, mert ott nagyobb a szükség. Egyébként február 15-éig kell végeznünk a munkával, március 15-éig pedig el is kell számolnunk a megítélt támogatási összeggel – magyarázta.



Nyíregyházán a novemberben meghirdetett szociálistűzifa-akcióra összesen 559 kérelem érkezett be a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központhoz – tudtuk meg Jászai Menyhérttől, Nyíregyháza alpolgármesterétől.



– Amennyiben egy család a központ látókörében van, akkor azonnal kedvezően bírálták el a kérelmet, indokolt esetben azonban helyszíni szemlét végeznek – mondta lapunknak Jászai Menyhért. – Egy kérelmező öt mázsa tűzifát kaphat. Decembertől folyamatosan átvehető a tüzelő a NyírVV-től. Kiszállítást nem vállalunk, erre nincs kapacitásunk. Természetesen indokolt esetben megoldjuk ezt is, ha idős, egyedülálló emberről, bokortanyán élőkről vagy krízishelyzetben lévőkről van szó. Jelenleg is van még fánk, így aki rászorulónak érzi magát, adhat be kérelmet.



Az alpolgármester hozzátette, más településektől eltérőn Nyíregyháza saját forrásból szerzi be a szociális tűzifát.



Egy hete osztják



– Egy hete kezdtük osztani a szociális tűzifát – árulta el lapunk kérdésére Bán György, Tiszadob polgármestere. – Korábban szerettük volna, de ősz végén annyira átáztak az erdei utak, hogy csak késve tudtuk megoldani a beszá­llítást. Összesen 403 köb­métert osztunk 273 családnak, azaz egy rászoruló nagyjából 12,5 mázsa fát kap, ami legalább egy hónapra elég. A fa a kiszállítással együtt 12 millió forintjába kerül az önkormányzatnak. Ehhez társul még az az évi szinten 237 millió forintnyi segély, amivel segítjük a rászorulóinkat. Ebben vannak élelmiszercsomagok, vannak, akiknek ingyenebédet biztosítunk, ebből is érzékelhető, hogy sokat fordítunk évente a tiszadobiak megsegítésére.