1962. január 20., szombat

Ketten sérültek meg, amikor három emelet magasan leszakadt Nyírvíz-palota plafonja

Leszakadt a vakolat január 15-én Nyíregyházán, a Nyírvíz-palota személyfelvonója felett. A három négyzetméternyi vastag falréteg három emelet magasról zuhant a földszinten lévő személyfelvonóra, annak fából készült tetejét beszakította, és a benne tartózkodó két személy kisebb-nagyobb sérülést szenvedett. A férfit kisebb fajta agyrázkódás érte, míg az asszonyt elsősegély nyújtása után fejsérüléssel kórházba szállították.

A történtekkel kapcsolatban megkérdeztük az Ingatlankezelő és Közvetítő Vállalat vezetőit: mi okozta a szerencsétlenséget?

"Előre nem látható, rejtett hiba volt a vakolatban" - mondották. "Negyvennyolc év után szakadt le a falréteg. Szerencsésebb kimenetelű lett volna a baleset, ha a lift nem a földszinten, felindulás előtti helyzetben van. Műszerészünk rendszeresen ellenőrzi a felvonók üzemképességét, elvégzi a tervszerű megelőző karbantartást, ez esetben sem a felvonóban volt a hiba. Mindenesetre a jövőben még körültekintőbb ellenőrzésre kerül sor."

Közös televíziónézést szerveznek a tiszalöki járás községeiben

Közös televíziónézést szerveznek a tiszalöki járás községeiben a művelődési házak vezetői. Eddig is sok nézője volt már ugyan az előadásoknak, s most szervezettebbé tételüknek azonban az a célja, hogy a műsorokat kollektívan meg is vitassák.

1972. január 20., csütörtök

A Tüzép nyíregyházi nagytelepén különösen megnőtt a forgalom a hidegebb idő beálltával. Lengyel Sándor nem ér rá fázni, naponta 300 mázsa tűzifát fűrészel két társával.

1992. január 20., hétfő

Gejzírként robbant ki a kőolaj Nagyhalásznál

Az első becslések szerint mintegy 200 köbméter kőolaj folyt ki, és négyezer négyzetméteren terült el Nagyhalásztól másfél-két kilométerre a szántóföldön, amikor meghibásodott a Barátság Kőolajvezeték. Egyelőre nem ismeretes pontosan, hogy a kiömlött kőolaj mekkora környezeti károkat okozott, mindenesetre szerencsésnek mondható, hogy az energiahordozó egy mélyedésben gyűlt össze - tájékoztatott a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Főfelügyelőség igazgatóhelyettese.

A helyszínen járt szakember közölte azt is: az éjszakai szélvihar a gejzírként kirobbanó olajat mintegy 30 ezer négyzetméteres területen hordta szét, ám ott a havat csak igen vékony olajpermet borítja, így az különösebb környezeti kárt nem jelent. A Gáz- és Olajszállító Vállalat 162-es számú olajjelző bójájánál történt éjjeli meghibásodást a kárelhárító részleg vasárnap 9 óra 40 perckor találta meg. Az elfolyt, és a mélyedésben összegyűlt olajat műanyagtartályokba szivattyúzzák. Arról később döntenek, hogy mi történjék az olajjal szennyezett termőfölddel.