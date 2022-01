Méhnyakrákkal évente 1200-1300 nőt, leánygyermeket diagnosztizálnak Magyarországon, s mintegy 450-500-an halnak bele minden évben a betegségbe. A szám azért nagy és megdöbbentő, mert szinte 100 százalékban megelőzhető, időben felismerve gyógyítható – hangzott el az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét nyíregyházi rendezvényén, amelynek fő szervezője a Mályvavirág Alapítvány. Az eseményhez idén is csatlakozott a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi Egészségfejlesztési Irodája, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának Védőnői Módszertani és Prevenciós Tanszéke, valamint a Miraculum Egyesület is.

Péntek délelőtt a kar A épületének aulájában nem izgatott, jegyzeteket olvasgató hallgatókkal találkoztunk, hanem színes gyöngyöket mályvaszínű karkötővé fűző munkatársakkal és hallgatókkal.

Védőoltás lányoknak, fiúknak

– A méhnyakrák az egyedüli olyan daganatos betegség, amelyre van primer prevenciós lehetőségünk. Az elsődleges megelőzési mód a védőoltás, amiből több típus is rendelkezésre áll – mondta Moravcsik-Kornyicki Ágota, a kar adjunktusa, az egészségfejlesztési iroda vezetője. Nemcsak az akcióhéten, hanem az év minden napján hangsúlyozzuk, mennyire fontos rendszeresen részt venni a szűrővizsgálatokon, hiszen a méhnyakrákszűréssel időben felfedezhetőek a rákos elváltozások, s már olyan kezdeti stádiumban lehetőség van a diagnosztikára, amikor szinte 100 százalékosan gyógyítható a betegség, visszafordítható a folyamat – hangsúlyozta Morav­csik-Kornyicki Ágota.

Kifejtette, hogy magáért a rákos megbetegedésért elsősorban a HPV (humán papillomavírus) a felelős, a védőoltást azoknak a fiataloknak (lányoknak és fiúknak egyaránt) ajánlják, akik még a szexuális életüket nem kezdték el.

– Hazánkban állami támogatással, iskolai kampányoltás keretében kérhető a HPV elleni vakcina a 7. osztályos diákoknak. De javasoljuk az oltási sor felvételét azoknak a felnőtteknek is, akiknek az éppen aktuális életszakaszában nincs aktív HPV-fertőzés – tanácsolta a szakember. Az idei egyhetes kampány mottója: Életem gyöngye – vigyázzunk egymásra!, ami utal arra is, hogy a fiúk, férfiak oltása ugyanolyan fontos mint a nőké, lányoké, ugyanis a HPV más daganatos megbetegedések (garat-, végbél-, szeméremtestrák) kialakulásáért is felelős.

Fontos a szűrővizsgálat

– Méhnyakrákszűrésre 25 éves kórtól hívják be a nőket, akik az előző három évben nem vettek részt ilyen szűrővizsgálaton. Aki aktív szexuális életet él, azoknak évente javasolt elmenni egy ilyen vizsgálatra – erről már Barabás Ágota, a tanszék tanársegéde beszélt, megjegyezve: alacsony a részvételi hajlandóság, van mit javítani ezen a területen. Ebben van fontos szerepe a védőnőknek, akik elvégezhetik a nőgyógyászati kenetvételt.

– Erre évek óta lehetőség van, a célja pontosan az, hogy a védőnők elérjék azokat a nőket, lányokat és asszonyokat, akik nem járnak nőgyógyászati vizsgálatra, nem vesznek részt a szűréseken, nem lehet bevonni őket a megelőzésbe. A védőnőknek ehhez megvan a lelkesedésük és birtokában vannak a szükséges tudásnak is. Aki 25 és 65 év közötti, megkapta a behívót méhnyakrákszűrésre, az szakrendeléssel nem rendelkező kistelepüléseken kérheti a területi védőnőt is a kenet levételére – magyarázta Barabás Ágota, miért nagyon fontos a védőnők és a lakosság közötti bizalmi viszony. Mint elmesélte, területi védőnőként sikerült meg­győznie egy 50 éves asszonyt, hogy életében először essen át egy ilyen vizsgálaton, de mások is megfogadták a javaslatát, s ez komoly elismerés.

– Lényeges lenne, hogy a méhnyakrákszűrés végre kerüljön ki a tabutémák köréből és legyen a nők életének éves rutinja, mert ezzel életet menthetünk. Ha időben felfedezik a méhnyak kóros elváltozását, akkor az már a rák kialakulása előtt kezelhető. De ugyanilyen hangsúlyos kérdés a védőoltás, ami elérhető és felvehető – mondta a tanársegéd, aki a védőnőképzés fontos részének nevezte a szűrésre felkészítő elméleti és gyakorlati tudást.

Az összetartozás szimbóluma

A délelőtt 9 és 12 óra között elkészült karkötőket a Jósa András Kórházban adták át a kórház vezetőinek, osztályvezető főorvosának, hogy juttassák el a bent fekvő, műtét előtt álló vagy már abból gyógyuló betegeknek. A karkötő szimbóluma az összetartozásnak, üzenete, hogy nincsenek egyedül!