„Ha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványabban ég, de ha vigyázunk rá, nem alszik ki még” – idéződik fel bennem az ismert dal szövege. Én írtam egy verset Jézus születésére, amivel szeretném az olvasókat is megörvendeztetni, s ami karácsony után is olyan aktuális, mint előtte. Íme a vers: „Pilleszárnyon száll az angyal, / és hozzátok szól emberek. / Nyissátok meg ajkatokat / szálljon róla szeretet. / Zengje ének, zengje szólam, / hogy megváltónk született. / Hirdeti egy fényes csillag, / kell ettől szebb üzenet? / Zúgó harang zengje éjben / karácsony szent ünnepét. / Bim-bamjának csengő hangja / járja be a Földtekét. / Lelkünk csupa vidám legyen, / Süssön rá Nap, s ne ború, / s szálljon béke a Földünkre, és ne legyen több háború!” Ezek az én gondolataim, s volna még egy kívánságom: jó lenne, ha mindennap segíteni tudnánk az elhagyott, magára maradt embertársainkon, hogy érez-zék azt a szeretetet, amit nem kapnak meg!



- Kirilláné Tisza Ildikó, Baktalórántháza -