Az adatok szerint a koronavírus omikron-variánsa a gyerekek körében is terjed. Az országban több óvodában is csoportokat kellett ideiglenesen bezárni a fertőzöttek nagy száma miatt. Kíváncsiak voltunk arra, hogy megyénkben kellett-e ilyen intézkedéseket hozni.

Immunerősítő foglalkozások

– A mi óvodásaink közül is többen betegek, de koronavírusos esetről nincs tudomásunk – mondta Csura Imréné, a nyíregyházi Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézményének vezetője. – Amennyiben a szülők megfázásos tüneteket észlelnek a gyereknél, a teljes gyógyulásig nem hozzák az óvodába. Az egészséges oltott óvodásaink akkor is jöhetnek hozzánk, ha a csoportjukban előfordulna covidos eset. Nagyon sokat teszünk a gyerekeink immunrendszerének erősítéséért. Sokat tornáztatjuk őket, az Így tedd rá! programban fejlesztjük a mozgásukat. Az ovisaink nagyon lelkesen végzik a feladatokat, miközben a szervezetük is erősödik és ellenállóbbá válik a betegségekkel szemben. A dolgozóink is mindannyian oltottak és tünetmentesek. Természetesen arra az esetre is van forgatókönyvünk, ha esetleg be kellene zárni csoportokat, de nagyon remélem, elkerül minket a járvány mostani hulláma.

Megelőzik a bajt

Az egyik nyíregyházi, belvárosi óvodában megtudtuk, tavaly tavasszal előfordult, hogy ideiglenesen be kellett zárni csoportokat, de ebben az évben zavartalanul működik az intézmény. Mint elmondták, a szülők megelőzik a bajt, a legenyhébb megfázásos tünet esetén otthon maradnak a gyerekekkel. Ha mégis szüneteltetni kellene valamelyik csoport működését, az ügyeletet akkor is megszervezik, ha valamelyik szülő nem tudja megoldani az egészséges gyereke elhelyezését.

Karácsony előtt zártak

A Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvodába 15 gyerek jár, ha mindenki egészséges. – Karácsony előtt be kellett zárnunk egy időre az óvodát koronavírusos megbetegedés miatt – tudtuk meg Csegei Lászlótól, a fenntartó önkormányzat vezetőjétől. – Miután a szülők korábban nem kérték, hogy oldjuk meg az ügyeletet, minden gyerek és a dolgozók is otthon maradtak néhány napra, az óvónőknek és a dajkának szabadságot adtunk. Jelenleg nincs covidos beteg a gyerekek között, és nagyon remélem, a jövőben sem lesz.

Egyik megkérdezett olvasónk szülőként felkészült arra a helyzetre, ha otthon kellene maradni az óvodás gyerekével.

– Tavaly ősz végén pár napra bezárták a csoportot, ahová a gyerekünk jár. Mi is figyeltük, elkapta-e a fertőzést, de vagy nem lett covidos, vagy olyan enyhe tünetekkel esett át rajta, hogy senki sem vette észre. Jelenleg minden óvodás társa egészséges, de felkészültünk arra az esetre, ha mégis megfertőződne. Jelenleg én is amiatt dolgozom home office-ban, mert így a gyerek felügyelete is megoldott szükség esetén, és én is törekszem arra, hogy ne vigyem haza a betegséget.