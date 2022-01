A mai napon 15 órakor a belvárosban, a könyvtárból kijövő 13 éves lányomat leszólította egy 20 év körüli férfi egy sötét színű Toyotából - írta az anyuka pénteken. - Megkérdezte, nem akarja-e, hogy hazavigye. Természetesen nemet mondott, de akinek ilyen korú lánya van, vagy egyáltalán ilyen korú gyereke, beszélgessen erről otthon!

A kommentelők azt tanácsolták, hogy ilyen esetben érdemes az autó rendszámát megjegyezni, és jelezni a hatóság irányába a dolgot, de volt aki szerint ilyenkor nem az az első gondolata szegény lánynak, hogy megjegyezze a rendszámot.

"Egy ilyen korú kislánynak nincs lélekjelenléte, csak ijedelem..." - írta egy szülő, aki hasonló eseményről számolt be: "Az én lányom is járt hasonlóan, rögtön felhívott, úgy hogy lássa az illető, hogy telefonál. Szerencsére azonnal érte tudtam menni, meg is találtuk ,addig szemmel tartottuk, míg kiért a rendőr..."

Forrás: NYÍREGYHÁZA info